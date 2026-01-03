Bis La Medium

Nicolás Maduro es capturado: Bis La Médium así predijo horas antes una "Venezuela libre"

Tan solo tres días antes de que EEUU asegurara que Nicolás Maduro fue capturado este 3 de enero en un hecho que estaría cimbrando al régimen político de Venezuela, la famosa vidente Bis La Médium hizo una sorprendente predicción en vivo respecto a la situación de la nación sudamericana.

Univision picture
Video Bis La Médium predice un 2026 de "muchos desastres": revela cómo enfrentarlo 

Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" contra Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero y dijo que su presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington.

Se trató de una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

Bis La Médium hizo fuerte predicción horas antes

Bis La Médium, la famosa vidente de Despierta América, hizo una fuerte predicción que llama la atención en el contexto en el que hoy amanece el pueblo venezolano.

La mañana del pasado 31 de diciembre, la experta, afamada por sus constantes aciertos en predicciones y vaticinios, apareció al lado de Alan Tacher en un enlace desde Times Square para el matutino de Univision.

Mientras hablaban sobre lo que vendría en 2026 para EEUU y Latinoamérica se acercaron a ellos un par de venezolanos. Uno de ellos le preguntó a la cubanoamericana sobre la "estabilidad" que vendría.

"Venezuela va a ser libre", dijo Bis de manera tajante y al aire.

"Ya lo he dicho y esa es la predicción más grande y que nos vamos a ir en un avión todos a Venezuela", predijo solo tres días atrás a los hechos que hoy vive la tierra venezolana.

Por el momento se desconocía quién estaba al frente de la nación sudamericana, así como el paradero de Maduro.

Según la ley venezolana, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, asumiría el poder. No había confirmación oficial de que eso hubiera ocurrido hasta las primeras horas de este sábado.

Con información de AP

