Robert Carradine Confirman causa de muerte de Robert Carradine, el querido actor de 'Lizzie McGuire' Se ha dado a conocer la causa de muerte de Robert Carradine, actor recordado por su trabajo en cine y televisión, incluido su papel como Sam McGuire en 'Lizzie McGuire'.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.







¿De qué murió Robert Carradine, querido actor de 'Lizzie McGuire'? Su familia está "desconsolada"

Este fin de semana se confirmó la causa de la muerte de Robert Carradine tras su fallecimiento.

¿De qué murió el actor Robert Carradine?

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, citada en exclusiva por el portal Page Six, el deceso del reconocido actor fue declarado como "suicidio".

La causa específica consignada es "secuelas de una lesión cerebral anóxica por ahorcamiento".

Según la Asociación Estadounidense de Lesiones Cerebrales, citada por el mismo medio, una lesión anóxica ocurre cuando el suministro de oxígeno al cerebro se interrumpe por completo; las "secuelas" se refieren a afecciones resultantes de una enfermedad, lesión o evento previo.

También se detalló que el cuerpo de Carradine ya fue entregado a su familia.

TMZ fue el primer medio que informó que el actor falleció en un hospital. El pasado 23 de febrero, los familiares de la estrella de 'Lizzie McGuire' comunicaron que el artista se quitó la vida tras dos décadas de lucha contra el trastorno bipolar. Tenía 71 años.

Robert Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre del personaje de Hilary Duff, en la popular serie televisiva.

