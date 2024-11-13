Diego Luna pidió un favor especial a Ernestina Sodi por el bien de sus hijos antes de su muerte

Ernestina Sodi, hermana de Thalía, murió a los 64 años el pasado sábado 9 de noviembre tras semanas hospitalizada a causa de un doble infarto.

A días del fallecimiento de la escritora, se dio a conocer el favor que su exyerno, Diego Luna, le habría pedido por el bien de los pequeños que comparte con Camilia Sodi, Jerónimo y Fiona.

Diego Luna pidió un favor a Ernestina Sodi

Fue el amigo y colega de trabajo de Ernestina Sodi, Fernando Isla Salvatori, quien reveló la solicitud especial que Diego Luna le hizo a su exsuegra tiempo antes de su deceso.

“Ella fue a Madrid, a petición de Diego Luna, a cuidar a sus nietos porque Camila está en México haciendo otras actividades”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’ este 12 de noviembre.

El comunicador no especificó en qué fecha la historiadora se trasladó y cuándo volvió de la ciudad española, pero sí reveló un audio que ella le envió, avisándole que estaba por regresar a tierra azteca.

“Yo sigo en Madrid, señor, ja, ja, ja, acá sigo, con la butifarra y con todo, pero ya en dos días llego a la ciudad, y luego voy a arreglar mis cosas y luego no sé cuándo regrese al paraíso”, se escucha decir a Ernestina.

Isla aclaró que ‘La Güera’, como la llamaba cariñosamente, se refería a Mérida, Yucatán, como “el paraíso”, donde radicaba.

Él indicó que no cree que la autora haya presentido lo que le sucedería y explicó por qué: “Ella era una mujer que hacía muchísimo ejercicio, se cuidaba de una manera extraordinariamente bien, nadaba prácticamente todos los días”.

Previamente, ante el micrófono de ‘Ventaneando’, Fernando detalló que fue a su vuelta desde el continente europeo que Sodi sufrió su crisis de salud.

“Regresando de Madrid tuvo el problema que ya todos saben: le estalló la vena aorta, tuvo dos operaciones y perdió la batalla”, externó, según informó la emisión el 11 de noviembre.

Diego Luna asistió al funeral de Ernestina Sodi

El domingo 10 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México el funeral de Ernestina Sodi, en el que estuvo presente su familia, incluyendo a Thalía.

Las cámaras de diversos medios de comunicación pudieron captar a Diego Luna mientras salía, a bordo de un automóvil y en compañía de su novia, Marina de Tavira, del Panteón Francés.

Hasta el momento, el actor no ha dado declaraciones sobre lo acontecido. De acuerdo con Despierta América, él estuvo al lado de Camila Sodi y sus niños, Jerónimo y Fiona, en el hospital donde se encontraba internada su madre.