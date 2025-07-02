Sobrina nieta de Thalía cumple XV años y así luce: ¿a quién se parece?
Camila Sodi celebró el cumpleaños de su hija Fiona con fotos inéditas de la adolescente. La joven, que nació el 1 de julio de 2010, también es hija del actor Diego Luna.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La sobrina nieta de Thalía está de fiesta. Fruto de su matrimonio con el actor Diego Luna, Camila Sodi debutó en la maternidad con el nacimiento de Fiona, quien este 1 de julio cumplió XV años.
A través de Instagram, la actriz celebró el cumpleaños de su primogénita con fotos inéditas, mismas que acompañó de amorosos mensajes.
“Te amo quinceañera”, escribió en una primera imagen.
“Felices XV mi amor, Fiona. Eres una mujer tan hermosa por dentro que se te sale por fuera. Tu manera de amar tan profundamente a tu gente, de ser tan buena amiga, de ser tan divertida. Eres mi amor. Te amo, estoy orgullosa de ti”, agregó en otra imagen en la que se dejó ver junto a su hija cuando ésta estaba pequeña.
Así luce Fiona, la sobrina nieta de Thalía
En las fotografías que compartió la protagonista de Rubí (telenovela que puedes ver en ViX) también evidenció la trasformación de su hija, a quien describió como “la más creativa” y “la más cool”.
Además de incluir fotos de la infancia de Fiona Luna, Camila Sodi también posteó imágenes que demuestran cómo luce la adolescente en la actualidad.
“Feliz cumpleaños cookie. Te amo", sentenció.
Según se demuestra en la última fotografía de Camila, su habría heredado la belleza de las mujeres Sodi, incluida Thalía. La cantante, al ser tía de la actriz, la convierte en tía abuela de Fiona.