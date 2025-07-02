Sobrina nieta de Thalía cumple XV años y así luce: ¿a quién se parece?

Video Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

La sobrina nieta de Thalía está de fiesta. Fruto de su matrimonio con el actor Diego Luna, Camila Sodi debutó en la maternidad con el nacimiento de Fiona, quien este 1 de julio cumplió XV años.

A través de Instagram, la actriz celebró el cumpleaños de su primogénita con fotos inéditas, mismas que acompañó de amorosos mensajes.

“Te amo quinceañera”, escribió en una primera imagen.

“Felices XV mi amor, Fiona. Eres una mujer tan hermosa por dentro que se te sale por fuera. Tu manera de amar tan profundamente a tu gente, de ser tan buena amiga, de ser tan divertida. Eres mi amor. Te amo, estoy orgullosa de ti”, agregó en otra imagen en la que se dejó ver junto a su hija cuando ésta estaba pequeña.

Así luce Fiona, la sobrina nieta de Thalía

En las fotografías que compartió la protagonista de Rubí (telenovela que puedes ver en ViX) también evidenció la trasformación de su hija, a quien describió como “la más creativa” y “la más cool”.

Además de incluir fotos de la infancia de Fiona Luna, Camila Sodi también posteó imágenes que demuestran cómo luce la adolescente en la actualidad.

“Feliz cumpleaños cookie. Te amo", sentenció.

