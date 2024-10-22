Thalía publica sensible mensaje en medio de la crisis de salud de su hermana: "Todo va a estar bien"

Video Thalía se encomienda a Dios tras revelarse que su hermana habría sufrido dos infartos: esto dijo

Ernestina Sodi, hermana de Thalía, está hospitalizada en terapia intensiva desde el viernes 18 de octubre, por sufrir dos infartos, según reportó la periodista María Luisa Valdés Doria la tarde del lunes 21.

Aunque Thalía se ha mantenido reservada ante la situación familiar por la que atraviesan, la mañana de este 22 de octubre mostró un breve video donde canta un fragmento del tema 'Todo Va A Estar Bien', interpretado por Redimi2 ft. Evan Craft.

Esta canción de fe incita a la tranquilidad ante complicados momentos como por el que atraviesa.

"Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está", canta la esposa de Tommy Mottola mientras conduce su auto y su perra dóberman Franchesca la acompaña en la parte trasera.

Thalía canta canción de fe. Imagen Thalía/Instagram

Sin mencionar a su hermana ni nada relacionado con su familia, la cantante mexicana agregó el siguiente mensaje para acompañar el video: "El camino del Señor es perfecto, ¡la palabra del Señor es poder! Es el arma y escudo de todos los que en El confían. Mi Dios todo poderoso está en control. Te alabo te exalto y te amo Padre mío. ¡Aquí vamos! ¡En ti y para ti! En tus fuerzas no en las mías".

La publicación también incluye algunas imágenes religiosas y una hace referencia a las personas enfermas, la cual podría estar dirigida a su hermana Ernestina.

Lo que se sabe de la salud de Ernestina Sodi

De acuerdo con María Luisa Valdés Doria, el 18 de octubre la historiadora Ernestina Sodi fue hospitalizada por un infarto al miocardio, pero más tarde habría tenido una complicación, se le habría reventado la aorta provocándole otro, por lo cual habría sido llevada a terapia intensiva.

La tarde del 21 de octubre, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en 'De Primera Mano' que el estado de salud de la hermana de Thalía era "reservado".

La mañana de este martes 22, la periodista Flor Rubio señaló en 'Venga la alegría' que Ernestina llegó al nosocomio acompañada de su hija Camila Sodi y continúa "muy delicada", aunque hasta el momento no hay una pronunciación oficial de la familia.

Thalía publica mensaje en medio de la crisis de salud de su hermana Ernestina Sodi. Imagen Thalía/Instagram

Ernestina Sodi es hermana mayor de Thalía, madre de Camila y Marina Sodi.