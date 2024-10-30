Laura Zapata revela que su hermana Ernestina Sodi estaría "intubada": "Me dio mucha tristeza"

Video Laura Zapata a punto de toparse en el hospital con su hermana Ernestina tras años peleadas: así fue

Laura Zapata lamenta que su hermana Ernestina Sodi continúe hospitalizada y reveló que estaría intubada. La villana de telenovelas también compartió que ya tuvo contacto con su sobrina Camila Sodi.

"Es una cosa que me dio muchísima tristeza definitivamente, no quiero que esto se convierta en otra nota, pero sí me dio mucha tristeza porque es una mujer muy joven, tiene 64 años", dijo a los medios de comunicación, reportó el show 'De Primera mano' la tarde de este 30 de octubre.

PUBLICIDAD

Zapata se enteró por casualidad de los problemas de salud de la escritora, pues su hijo Patricio se encontró a sus primas, Camila y Marina, en el hospital.

"Me enteré que Ernestina desafortunadamente había tenido un infarto, que se le había reventado la vena aorta, que estaba intubada. A partir de ese momento yo lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar, y pedir por su salud, por ella y por sus hijos", señaló.

Confesó que, debido a que su sobrina Marina fue la única que asistió al funeral de doña Eva Mange y pidió un recuerdo de su abuelita, fue que tiene su teléfono personal, por lo que le demostró su apoyo.

"A Marina, que es la única que asistió al velorio de mi abuela, y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, entonces yo le mandé un mensaje, porque tengo su teléfono, 'Marina, siento mucho lo que le pasa a tu mamá, aquí estoy presente, estoy orando por ella', no me contestó Marina porque estaba hablando con los abogados, me contestó Camila", narró.

Fue así que cruzó algunas palabras con ella y le dijo que estaría al pendiente si ellas consideraban que debía recibir alguna información sobre la salud de Ernestina.

"Me dice ' Soy Cam, muchas gracias por preocuparte', le dije 'bueno, aquí estoy pendiente, de alguna manera si hay alguna otra noticia, y si consideran que necesito yo saberla, con mucho gusto aquí estoy pendiente', 'sí, como no, adiós'. No he recibido ninguna respuesta, tampoco estoy esperándola, yo estoy haciendo lo mío por mi lado, que es orar por ella y pedirle a Dios".

PUBLICIDAD

¿Laura Zapata desea acercamiento con Ernestina Sodi?

Las hermanas llevan varios años distanciadas y la prensa cuestionó a la actriz si podría haber una reconciliación con Ernestina.

"De alguna manera yo creo que las cosas, no cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente hay que orar por ella, por su salud, es una gente joven, me imagino que tiene muchas cosas por delante, y tiene dos hijas, y tiene nietos, y bueno, a los 64 años yo creo que nadie merece quedarse en esa línea", respondió. "Lo que pasa es que no hay que perdonar (…) yo no tengo nada que perdonar".

Sobre Thalía no quiso hablar y evitó el tema con un tajante punto final.

"No tengo nada que decirle a la gente, que digan o que especulen sobre mi sentimiento o mi emoción, lo que yo siento, lo que yo pienso se los acabo de decir porque yo los quiero, porque es la prensa que siempre ha estado conmigo, yo estoy en oración por su vida, no más, punto final", sentenció.

Ernestina Sodi se encuentra hospitalizada desde el 18 de octubre debido a dos infartos, uno de ellos provocó que la vena aorta se le reventara. La escritora se encuentra en terapia intensiva y sus hijas han pedido donadores de sangre.