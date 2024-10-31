Camila Sodi

Camila Sodi habría tomado dura decisión ante el panorama de su madre tras sufrir infartos

Ernestina Sodi continúa en terapia intensiva tras haber sufrido dos infartos, por lo cual su hija Camila ya tomó medidas legales para el futuro de su madre.


Ernestina Sodi continúa en terapia intensiva y su familia ya habría tomado medidas legales sobre el futuro de la escritora.

De acuerdo con información de Infobae, Camila Sodi, la hija mayor de la periodista, ya firmó una carta de voluntad anticipada para su madre, en la que se especifica que "en caso de que Ernestina Sodi sufra otro paro cardíaco o respiratorio, no se le proporcionará reanimación cardiopulmonar", detalla el medio.

Según el Art. 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, es una "decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona".

El sábado 26 de octubre, Camila y su hermana, Marina Sodi, pidieron donadores de sangre a través de las redes sociales y compartieron que su madre seguía en terapia intensiva tras sufrir dos infartos.

Ernestina Sodi estaría "intubada"

El 30 de octubre Laura Zapata reveló, en un encuentro con los medios de comunicación, que tuvo contacto con su sobrina Camila Sodi y le externó su solidaridad. Además, dijo que estaría pendiente en caso de que ella considerara que debía recibir información sobre Ernestina.

"Sí me dio mucha tristeza porque es una mujer muy joven, tiene 64 años. Me enteré que Ernestina desafortunadamente había tenido un infarto, que se le había reventado la vena aorta, que estaba intubada. A partir de ese momento yo lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar, y pedir por su salud, por ella y por sus hijos", señaló en la entrevista con la prensa.

Ernestina Sodi se encuentra en un hospital de la Ciudad de México desde el 18 de octubre.


