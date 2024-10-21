Thalía

Hospitalizan de emergencia a hermana de Thalía tras sufrir infarto: lo que se sabe

La hospitalización de Ernestina Sodi habría sido confirmada por personas cercanas a su familia, según dio a conocer la periodista María Luisa Valdés Doria esta lunes 21 de octubre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hermana de Thalía estaría en terapia intensiva tras sufrir 2 infartos

Ernestina Sodi fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto. La noticia habría sido confirmada por personas cercanas a la familia de la historiadora, según información de la periodista mexicana María Luisa Valdés Doria.

La tarde del lunes 21 de octubre, la presentadora informó en Telediario sobre la hospitalización de la hermana de Thalía y Laura Zapata, quien habría ingresado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México el pasado viernes.

PUBLICIDAD

Según fuentes cercanas a la familia de Ernestina Sodi, la historiadora habría ingresado a la clínica por un infarto al miocardio, pero poco después se le habría reventado la aorta provocándole otro, por lo que desde entonces estaría en terapia intensiva.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el show ‘De Primera Mano’ que el estado de salud de Ernestina Sodi “aún es reservado”.

Ernestina Sodi es madre de la actriz Camila Sodi.
Ernestina Sodi es madre de la actriz Camila Sodi.
Imagen Mezcalent

Más sobre Thalía

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos
Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas
2 mins

Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas

Univision Famosos
Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video
0:47

Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video

Univision Famosos
Thalía sufre accidente en Premio Lo Nuestro: muestra imágenes de las fuertes lesiones
1 mins

Thalía sufre accidente en Premio Lo Nuestro: muestra imágenes de las fuertes lesiones

Univision Famosos


Hasta el momento, ni Thalía, ni Laura Zapata, ni Camila Sodi ni su familia se han pronunciado públicamente.

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi Miranda nació el 24 de julio de 1960 y es periodista e historiadora.

La hermana mayor de Thalía es hija del segundo matrimonio de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares.

Ernestina Sodi, al igual que Gabriela, Federica y Thalía Sodi, es media hermana de Laura Zapata, quien es fruto del primer matrimonio de su madre Yolanda Miranda.

La también periodista es madre de la actriz Camila Sodi y de Marina, ambas procreadas con el abogado Fernando González Parra.

En septiembre de 2002, Ernestina Sodi fue víctima de un secuestro al lado de Laura Zapata. A los 10 días, fue liberada su media hermana y cinco días después ella fue puesta en libertad.


Relacionados:
ThalíaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD