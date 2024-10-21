Hospitalizan de emergencia a hermana de Thalía tras sufrir infarto: lo que se sabe

Video Hermana de Thalía estaría en terapia intensiva tras sufrir 2 infartos

Ernestina Sodi fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto. La noticia habría sido confirmada por personas cercanas a la familia de la historiadora, según información de la periodista mexicana María Luisa Valdés Doria.

La tarde del lunes 21 de octubre, la presentadora informó en Telediario sobre la hospitalización de la hermana de Thalía y Laura Zapata, quien habría ingresado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México el pasado viernes.

Según fuentes cercanas a la familia de Ernestina Sodi, la historiadora habría ingresado a la clínica por un infarto al miocardio, pero poco después se le habría reventado la aorta provocándole otro, por lo que desde entonces estaría en terapia intensiva.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el show ‘De Primera Mano’ que el estado de salud de Ernestina Sodi “aún es reservado”.

Ernestina Sodi es madre de la actriz Camila Sodi. Imagen Mezcalent



Hasta el momento, ni Thalía, ni Laura Zapata, ni Camila Sodi ni su familia se han pronunciado públicamente.

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi Miranda nació el 24 de julio de 1960 y es periodista e historiadora.

La hermana mayor de Thalía es hija del segundo matrimonio de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares.

Ernestina Sodi, al igual que Gabriela, Federica y Thalía Sodi, es media hermana de Laura Zapata, quien es fruto del primer matrimonio de su madre Yolanda Miranda.

La también periodista es madre de la actriz Camila Sodi y de Marina, ambas procreadas con el abogado Fernando González Parra.

En septiembre de 2002, Ernestina Sodi fue víctima de un secuestro al lado de Laura Zapata. A los 10 días, fue liberada su media hermana y cinco días después ella fue puesta en libertad.