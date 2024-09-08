Sofía Castro

Sofía Castro se casa con Pablo Bernot: esto se sabe sobre su joven y acaudalado esposo

Muchos se preguntan quién es Pablo Bernot, el novio y ahora marido de Sofía Castro y con quien se casó al civil este 7 de septiembre. El joven proviene de una "familia reconocida por su prestigio y éxito en el mundo empresarial".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro contrajo matrimonio civil con Pablo Bernot este sábado 7 de septiembre en la Ciudad de México.

La boda, a la que acudieron muchos famosos y famosas, se realizó en una residencia de la ciudad. La actriz Irina Baeva dijo ante la prensa que fungió como una de las "testigo" del enlace.

PUBLICIDAD

Sofía Castro, de 27 años, es conocida por su carrera como actriz, por ser hija de Angélica Rivera y en su momento por haber sido hijastra de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México de diciembre de 2012 a noviembre de 2018.

Pero, ¿qué se sabe sobre Pablo Bernot?

Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México.
Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México.
Imagen Sofía Castro/Instagram y El Gordo y La Flaca/Instagram

Más sobre Sofía Castro

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos
Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó
0:53

Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Univision Famosos
Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot
2 mins

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

Univision Famosos
Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa
2 mins

Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Univision Famosos
Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia
1:03

Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia

Univision Famosos
Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
2 mins

Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”

Univision Famosos
José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía
2 mins

José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Univision Famosos
Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón
2 mins

Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Univision Famosos
Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma
2 mins

Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

Univision Famosos

¿Quién es Pablo Bernot, ahora esposo de Sofía Castro?

El marido de la actriz tiene 33 años y es un joven empresario de Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea.

De acuerdo con la revista Caras, " nació en el seno de una familia reconocida por su prestigio y éxito en el mundo empresarial".

Pablo Bernot, el ahora esposo de Sofía Castro, nació en una de las familias más reconocidas "por su prestigio y éxito en el mundo empresarial" de México.
Pablo Bernot, el ahora esposo de Sofía Castro, nació en una de las familias más reconocidas "por su prestigio y éxito en el mundo empresarial" de México.
Imagen Pablo Bernot/Instagram y Sofía Castro/Instagram


El medio destaca que Pablo Bernot tiene tres hermanos: "Francisco, Diego y Lorenza, quien está casada con el empresario Diego Cuaik".

El esposo de Sofía Castro es graduado de la Universidad Anáhuac como licenciado en Administración de Empresas. Se sabe que continuó con estudios en EEUU.

Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro a finales de 2023, luego de 4 años de romance.
Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro a finales de 2023, luego de 4 años de romance.
Imagen Pablo Bernot/Instagram


Una de sus responsabilidades está en Las Mañanitas, un lujoso hotel y spa propiedad de su familia y fundado en 1950 en Morelos, en donde funge como "director de nuevos proyectos", según Caras.

El 21 de octubre de 2023, Sofía Castro dio a conocer que Pablo Bernot le había dado el anillo de compromiso.

En octubre de 2019, ella oficializó públicamente el romance. Según la revista Quién, ya se conocían desde una década atrás.

Video Sofía Castro celebra su primer aniversario de novios con Pablo Bernot y le agradece por “aguantar la distancia”
Relacionados:
Sofía CastroPablo BernotBodas de famososFiestas y CelebracionesAngélica RiveraJosé Alberto CastroTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD