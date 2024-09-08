Sofía Castro se casa con Pablo Bernot: esto se sabe sobre su joven y acaudalado esposo

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro contrajo matrimonio civil con Pablo Bernot este sábado 7 de septiembre en la Ciudad de México.

La boda, a la que acudieron muchos famosos y famosas, se realizó en una residencia de la ciudad. La actriz Irina Baeva dijo ante la prensa que fungió como una de las "testigo" del enlace.

Sofía Castro, de 27 años, es conocida por su carrera como actriz, por ser hija de Angélica Rivera y en su momento por haber sido hijastra de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México de diciembre de 2012 a noviembre de 2018.

Pero, ¿qué se sabe sobre Pablo Bernot?

Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México. Imagen Sofía Castro/Instagram y El Gordo y La Flaca/Instagram

¿Quién es Pablo Bernot, ahora esposo de Sofía Castro?

El marido de la actriz tiene 33 años y es un joven empresario de Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea.

De acuerdo con la revista Caras, " nació en el seno de una familia reconocida por su prestigio y éxito en el mundo empresarial".

Pablo Bernot, el ahora esposo de Sofía Castro, nació en una de las familias más reconocidas "por su prestigio y éxito en el mundo empresarial" de México. Imagen Pablo Bernot/Instagram y Sofía Castro/Instagram



El medio destaca que Pablo Bernot tiene tres hermanos: "Francisco, Diego y Lorenza, quien está casada con el empresario Diego Cuaik".

El esposo de Sofía Castro es graduado de la Universidad Anáhuac como licenciado en Administración de Empresas. Se sabe que continuó con estudios en EEUU.

Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro a finales de 2023, luego de 4 años de romance. Imagen Pablo Bernot/Instagram



Una de sus responsabilidades está en Las Mañanitas, un lujoso hotel y spa propiedad de su familia y fundado en 1950 en Morelos, en donde funge como "director de nuevos proyectos", según Caras.

El 21 de octubre de 2023, Sofía Castro dio a conocer que Pablo Bernot le había dado el anillo de compromiso.

En octubre de 2019, ella oficializó públicamente el romance. Según la revista Quién, ya se conocían desde una década atrás.