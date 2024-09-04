Sofía Castro

¿Angélica Rivera y José Alberto Castro otra vez juntos? Reaparecen en el compromiso de Sofía

La actriz y el productor de telenovelas se han dejado ver juntos y muy contentos en eventos familiares. Recientemente lo volvieron a hacer en la pedida de mano de su hija mayor, quien en pocos días llegará al altar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hijas de Angélica Rivera exponen cómo fue la íntima celebración por su cumpleaños 53

Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot celebraron su pedida de mano en una ceremonia íntima y elegante que reunió a sus familiares y amigos más cercanos el 24 de agosto.

De acuerdo con información de ¡Hola! México, el elegante evento se llevó a cabo en la casa de la joven de 27 años, siguiendo con las tradiciones.

PUBLICIDAD

La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro compartió detalles de la celebración en sus redes sociales en donde lucieron flores blancas.

Más sobre Sofía Castro

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos
Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó
0:53

Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Univision Famosos
Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot
2 mins

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

Univision Famosos
Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa
2 mins

Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Univision Famosos
Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia
1:03

Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia

Univision Famosos
Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
2 mins

Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”

Univision Famosos
José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía
2 mins

José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Univision Famosos
Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón
2 mins

Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Univision Famosos
Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma
2 mins

Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

Univision Famosos

Los futuros esposos eligieron atuendos elegantes. Sofía lució un vestido blanco sencillo, mientras que Pablo optó por un traje clásico.

Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron en octubre de 2023, pero su boda está programada para el 7 de septiembre, en una ubicación aún no revelada, según reportó la periodista Martha Figueroa.

Sofía Castro y Pablo Bernot.
Sofía Castro y Pablo Bernot.
Imagen Sofía Castro/Instagram

Angélica Rivera y José Alberto Castro juntos de nuevo

La pedida de mano también marcó la reaparición pública de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, quienes se mostraron visiblemente emocionados por el compromiso de su hija.

La actriz y el productor de telenovela han demostrado que mantienen una excelente relación y lo han ventilado con frecuencia en eventos familiares desde que 'La Gaviota' se divorció del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tras dejarse ver juntos en varias ocasiones, han surgido especulaciones de una posible reconciliación entre ellos, situación que tanto 'El Güero' Castro como su hija Sofía han desmentido.

Los padres de Pablo Bernot y Sofía Castro.
Los padres de Pablo Bernot y Sofía Castro.
Imagen Sofía Castro/Instagram
Relacionados:
Sofía CastroJosé Alberto CastroAngélica RiveraTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD