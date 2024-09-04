¿Angélica Rivera y José Alberto Castro otra vez juntos? Reaparecen en el compromiso de Sofía

Video Hijas de Angélica Rivera exponen cómo fue la íntima celebración por su cumpleaños 53

Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot celebraron su pedida de mano en una ceremonia íntima y elegante que reunió a sus familiares y amigos más cercanos el 24 de agosto.

De acuerdo con información de ¡Hola! México, el elegante evento se llevó a cabo en la casa de la joven de 27 años, siguiendo con las tradiciones.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro compartió detalles de la celebración en sus redes sociales en donde lucieron flores blancas.

Los futuros esposos eligieron atuendos elegantes. Sofía lució un vestido blanco sencillo, mientras que Pablo optó por un traje clásico.

Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron en octubre de 2023, pero su boda está programada para el 7 de septiembre, en una ubicación aún no revelada, según reportó la periodista Martha Figueroa.

Sofía Castro y Pablo Bernot. Imagen Sofía Castro/Instagram

Angélica Rivera y José Alberto Castro juntos de nuevo

La pedida de mano también marcó la reaparición pública de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, quienes se mostraron visiblemente emocionados por el compromiso de su hija.

La actriz y el productor de telenovela han demostrado que mantienen una excelente relación y lo han ventilado con frecuencia en eventos familiares desde que 'La Gaviota' se divorció del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tras dejarse ver juntos en varias ocasiones, han surgido especulaciones de una posible reconciliación entre ellos, situación que tanto 'El Güero' Castro como su hija Sofía han desmentido.