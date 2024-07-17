JLo y Ben Affleck no pasaron su aniversario de bodas juntos: él le tendría "miedo" a la cantante

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck cumplieron dos años de casados el 16 de julio, sin embargo, la pareja pasó la fecha separada, lo que hace que los rumores de un "divorcio inminente" sigan latentes.

JLo fue captada junto a su mánager Benny Medina mientras paseaban por los Hamptons a bordo de un modelo clásico convertible Mercedes-Benz. La cantante iba en el asiento del copiloto.

De acuerdo con las imágenes que circulan, la estrella de origen puertorriqueño tenía "una mirada severa en su rostro", describe Page Six.

¿Dónde estaba Ben Affleck?

Mientras la intérprete de 'Jenny From The Block' pasaba el día en los Hamptons, su esposo estaba del otro lado de la Unión Americana.

El actor fue fotografiado llegando a su oficina de Los Ángeles portando un traje gris.

Jennifer López y Ben Affleck no pasaron juntos su segundo aniversario de bodas. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck seguiría usando el anillo de matrimonio ¿por miedo?

Aunque los famosos no pasaron su segundo aniversario juntos, ambos fueron captados usando su argolla de matrimonio. Ben mientras conducía su automóvil al llegar a su oficina en Los Ángeles y, por su parte, Jennifer dejó ver que la usaba cuando paseaba en bicicleta por los Hamptons.

Sin embargo, esto sería porque el actor tendría "miedo" a la reacción de la actriz y continúa 'jugando' al matrimonio hasta que hagan oficial la separación.

"Ben nunca esperó que JLo aceptara su decisión de irse. Sabía que sería difícil para ella, pero cuanto más tiempo ha pasado, más miedo tiene de cómo va a reaccionar una vez que se haya hecho oficialmente", dijo una fuente a In Touch .

"La forma en que ella ha insistido en que usen sus anillos y hagan todo este control de daños, y su enorme rabieta por el traslado de sus cosas, lo han puesto muy ansioso", añadió.

Según In Touch, López espera que Affleck siga usando el anillo hasta que anuncien su separación.

"Hasta que el divorcio sea definitivo, ella quiere que él use el anillo y siga actuando como un hombre casado. Ben está pasando tanto tiempo lejos de ella como puede porque simplemente no quiere lidiar con otra pelea. Camina con pies de plomo y nunca sabe cuándo ella va a estallar", sentenció la fuente.