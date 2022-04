Belinda explica por qué dijo que "era española" y aclara que "ama México"

"Tengo mi familia española, yo nací en Madrid, no quiere decir que no sea mexicana también, hay personas que tienen múltiple nacionalidad, yo a México lo amo, siempre lo llevo en mi corazón a donde quiera que vaya […] En los malos momentos yo siempre he estado apoyando a mi gente, siempre he estado ahí, desde muy chiquita y pues soy mexicana también", aclaró vía telefónica al programa 'Venga la alegría'.