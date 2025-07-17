Belinda pagó caro por canción a ex millonario: su obsesión la llevó sufrir revés monetario

Video Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Belinda pagó caro por ‘Heterocromía’, canción que escribió a su ex millonario del que, hasta la fecha, no ha revelado su nombre, pero se especula que podría tratarse de Gonzalo Hevia Baillère.

La cantante reveló al periodista Juan Carlos Arciniegas, de CNN en Español, que se obsesionó tanto con el preámbulo que debía llevar ‘Heterocromía’, que jamás pensó en las repercusiones legales y complejas negociaciones que tendría con Disney por usar el sampleo de Los Aristogatos.

“(No fue) nada fácil, de hecho... estuvimos trabajando hasta el último momento para poder tener los derechos porque obviamente pues ‘Los Aristogatos’ (son) de Disney y, pues imagínate, no sé, carísimo”, admitió el 16 de julio.

Aunque la intérprete, de 35 años, aseguró que todo el esfuerzo valió la pena para que ‘Heterocromía’ viera la luz, reconoció que su obsesión por ‘Los Aristogatos’ la llevó a un revés monetario, ya que, “nunca” obtendría regalías por su exitosa canción.

“Yo creo no ver las regalías de esa canción nunca, pero valió la pena”, aseguró.

“Escribí la canción, claro, o sea, es un gran porcentaje (el que se queda Disney). Escribí la canción, pero yo estaba obsesionada con esa intro… “Entonces, pues nunca veré el resultado... monetariamente hablando, pues no”, subrayó.

Lo que hay detrás de su obsesión con Los Aristogatos

De acuerdo con Belinda, su obsesión con el sampleo de Los Aristogatos tenía raíz con la historia, ya que ésta contrastaba perfecto con la canción que exponía la aristocracia a la pertenecía su millonario exnovio.

“Yo quería que tuviera una intro que fuera completamente diferente... me inspiré porque al final estoy hablando de los gatitos, de la aristocracia que viven en París, Marie, Toulouse, Berlioz... como que es un clásico, y me imaginé perfecto como ese inicio y después entrar a la vibra de la canción. Trae esa vibra”, argumentó.

Asimismo, destacó lo importante que es para ella que sus canciones suenen diferentes en ese aspecto, ya que, musicalmente hablando siempre le ha gustado innovar.

“Me obsesiona mucho cómo las intros en las canciones. Que suenen de una manera y que de repente rompan y pasen otra cosa completamente distinta. Sorprender al público con eso me gusta mucho", sentenció.

‘Heterocromía’ está inspirada en una experiencia personal

A principios de julio, Belinda reveló en Apple Music que ‘Heterocromía’ está inspirada en su exnovio, un hombre que tenía “un ojo de cada color”.

“Él sabe que existe esta canción, no la escribí sin su consentimiento. Era una carta y cuando terminó la relación tenía tanto dolor que dije tengo que hacer esta carta una canción”, contó.