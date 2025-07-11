Belinda

Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años

Los actores se reencontraron durante una reunión organizada por Luis Gerardo Méndez en Los Ángeles.

Por:Elizabeth González
Video Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?

Belinda y Vadhir Derbez tuvieron un inesperado reencuentro a 23 años de haber grabado la telenovela infantil ‘Cómplices al Rescate’ y de que ella, le rompiera el corazón al cantante.

La noche del jueves 10 de julio, los actores se reunieron en Los Ángeles, California, luego de que ella recibiera un disco de platino por las más de 100 millones de reproducciones del soundtrack de ‘Mentiras, la serie’.

Vadhir Derbez fue el encargado de ventilar las imágenes del encuentro, donde Belinda aparece cantando el tema ‘My Heart Will Go On’ junto a Luis Gerardo Méndez.

“Con ustedes: BelinDion”, escribió el hijo de Eugenio Derbez.

Así presumió Vadhir Derbez su reencuentro con Belinda.
Así presumió Vadhir Derbez su reencuentro con Belinda.
Imagen Vadhir Derbez / Instagram

Aunque en las imágenes en ningún momento aparecen juntos, Vadhir Derbez dejó claro que mantienen una buena relación, ya que en algunos instantes se le escucha al intérprete llamarla para que pose frente a su cámara. Incluso, logró captar el momento en que Belinda interpretó el tema 'Mentiras' junto a Amanda Miguel.

“Momento icónico de la noche. Ver Mentiras, luego que llegue Amanda Miguel al after y toque el piano y Belinda la rompa con ese vozarrón”, destacó en sus historias.

Belinda y Amanda Miguel.
Belinda y Amanda Miguel.
Imagen Vadhir Derbez / Instagram

La vez que Belinda le “rompió el corazón”

Belinda y Vadhir Derbez se conocieron en 2002 durante las grabaciones de la telenovela ‘Cómplices al Rescate.

En 2019, el hijo de Eugenio Derbez confesó que la belleza y carisma de Belinda llamaron su atención, subrayando que la cantante terminó “rompiéndole el corazón”.

Los famosos se encontraron en 2019 durante un evento de la Fórmula 1 en México.
Los famosos se encontraron en 2019 durante un evento de la Fórmula 1 en México.
Imagen Vadhir Derbez / Instagram


“(Belinda) era tímida, coqueta… Ella era como coquetona y pues le gustaba la atención de todos y como que siento de repente picaba”, contó en el programa ‘D-Generaciones’, de la cadena Unicable.

“Andaba yo en mi des**dre y, de repente, si te trataba más bonito, uno como niño (te emocionabas). Y ya después era más fría y todo, entonces me rompió el corazón (…) Ahora estoy esperando a que me busque”, remató.

