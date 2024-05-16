Captan a Belinda con adinerado empresario: tendrían un año de relación

Video Belinda es vista con supuesto nuevo galán: ¿Quién es el empresario Gonzalo Hevia Baillères?

Belinda y Gonzalo Hevia Baillères tendrían un año de relación. A pesar de que la cantante dijo estar “soltera” en agosto de 2023, es decir, tres meses después de ser relacionada sentimentalmente con el empresario mexicano, la noche de 15 de mayo fue vista nuevamente con el que sería su novio.

La intérprete de ‘300 Noches’ asistió a la presentación de prensa de la serie '¿Quién lo mató?', en la Ciudad de México, acompañada por Gonzalo Hevia Baillères. Aunque Belinda no desfiló por la alfombra roja como todos los invitados, en el interior del lugar se le vio muy cerca del adinerado empresario.

PUBLICIDAD

Belinda y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos

Las imágenes captadas por la actriz Diana Bovio revelaron que Belinda y Gonzalo Hevia Baillères estaban sentados detrás de Luis Gerardo Méndez.

Así captaron a Belinda con Gonzalo Hevia Baillères. Imagen Diana Bovio / Instagram



La experta en Arte y Entretenimiento, Yolanda Guillen, también compartió imágenes de la joven pareja, situados desde otro ángulo.

La cantante y el empresario se dejaron ver junto en evento público. Imagen Yolanda Guillen / Instagram

Llevarían un año de relación

Aunque circularon fotos y videos de Belinda y Gonzalo conviviendo en un antro de Polanco a finales de enero de 2023, fue hasta mayo que la revista Quién reportó su romance, argumentando que estaban "felices".

Tres meses después, Belinda aseguró que se encontraba soltera, luego de que el reportero Gabriel Cuevas señalara que su supuesto novio le había obsequiado un costoso auto.