Ex de Belinda crítica nueva canción de la cantante y se declara a favor de Nodal: “No creo que esté bien”

Video ¿Cazzu reaccionó a la canción de Belinda? Sus publicaciones que causaron controversia

José Ángel Bichir no se quedó callado ante la supuesta decisión de Belinda de ventilar detalles íntimos de su relación con Christian Nodal, sobre todo cuando a él lo habría hecho firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar hablar de su romance.

Fue durante la alfombra roja de ‘Un buen divorcio’ (serie que puedes ver en ViX) que el hijo del actor Odiseo Bichir habló de sus impresiones sobre ‘Cactus’ y se pronunció a favor del cantante de regional mexicano.

PUBLICIDAD

“Me da risa un poco. Me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”, declaró el exnovio de la cantante a la periodista Berenice Ortiz el 26 de febrero.

Belinda y José Ángel Bichir Imagen José Ángel Bichir / Instagram

Aunque José Ángel Bichir evitó ahondar sobre el tema de Belinda y Christian Nodal durante el evento público en México, en entrevista con Maxine Woodside compartió a profundidad sus impresiones.

“Me llama la atención… creo que todos somos seres humanos y sentimos. Todos de pronto la cag**mos en la vida, y solo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella, no creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir”, comentó en el programa Todo para la mujer el pasado 27 de febrero.

Su romance con Belinda

En marzo de 2023, José Ángel Bichir aseguró frente a varios medios de comunicación que había mantenido un romance con Belinda.

Aunque el actor de ‘Aventuras en el tiempo’ y ‘Vencer la Culpa’ no quiso entrar en detalles, sí alegó que no podía ser más específico debido a un supuesto contrato de confidencialidad firmado con Belinda.

Belinda y José Ángel Bichir en su 'boda' en 'Aventuras en el tiempo' Imagen Televisa



“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto porque firmé un contrato de confidencialidad, explicó a Venga la Alegría.

PUBLICIDAD