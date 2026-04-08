Belinda

¿Belinda vive momentos de angustia y tensión tras quedar atrapada en elevador?: esta es la verdad

La cantante compartió imágenes del incidente que sufrió su equipo de trabajo en un elevador, presuntamente, durante su estancia en Madrid.

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Por:Elizabeth González
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Video Belinda está que no la cree al verse con look de “buchona”: su reacción en video

Belinda dio a conocer los momentos de angustia y tensión que vivió su equipo de trabajo tras quedar atrapados en el elevador de un edificio, presuntamente, durante su estancia en Madrid, España, donde hace semanas ella graba la serie de Carlota de Habsburgo, la segunda emperatriz de México.

A través de sus historias de Instagram, la cantante evidenció el instante en que su mánager Danna Vázquez y demás integrantes de su equipo de trabajo piden ayuda, mientras ella graba con su teléfono celular desde la parte exterior del elevador.

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“Nos quedamos atorados, Belinda”, se les escucha decir. “Beli, ¿qué hiciste?”, agregan.

Equipo de trabajo de Belinda queda atrapado en elevador.
Equipo de trabajo de Belinda queda atrapado en elevador.
Imagen Danna Vázquez / Instagram


Aunque no está claro cuánto tiempo pasaron atorados en el elevador, en las imágenes siguientes se puede ver el instante en que logran salir por un hueco al mismo tiempo en que la intérprete de ‘Cactus’ les echa porras tratando de contener la risa.

“Muy bien, muy bien “, dice ella. “Sí sales, sí sales… Ya está saliendo, ya está saliendo”, menciona una vez más tras ver que su publirrelacionista logra deslizarse hacia el exterior.

“Cuando te digan que hay peligro en elevador pon atención. Y así nos pasó un día cualquiera, los bomberos llegaron tarde, pero la conserje del edificio nos rescató”, declaró Danna Vázquez en Instagram.

¿Belinda quedó atrapada en el elevador?

De acuerdo con las imágenes compartidas por la misma Belinda, ella se encontraba en el exterior cuando ocurrió el incidente. Además, se puede ver como su equipo de trabajo le informa lo que acaba de sucederles.

Entre las personas que quedaron atrapadas en el elevador se encontraba su publirrelacionista, Danna Vázquez, el maquillista Gabriel Ruvalcaba, y Bárbara Ruesga, la mejor amiga de Belinda.

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