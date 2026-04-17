Belinda Belinda y Los Ángeles Azules canción del Mundial 2026: dicen que modelo del video se parece Ángela Aguilar La cantante Belinda y Los Ángeles Azules lanzaron ‘Por Ella’, una de las canciones oficiales de FIFA para el Mundial 2026.



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Video ¡Cachan a Belinda en pleno tianguis y se revela qué buscaba!: video

Belinda y Los Ángeles Azules estrenaron su nueva canción ‘Por ella’, uno de los temas oficiales de FIFA para el Mundial 2026.

Este viernes 17 de abril fue lanzado oficialmente el video de su canción, que de acuerdo con las imágenes, fue grabado en la Ciudad de México.

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El tema, que mezcla la cumbia con el pop, tiene como propósito conectar con la afición, ya que su letra incluye referencias a la cultura futbolística, así como referencias a grupos sociales como ‘los pachucos’ y ‘los cholos’.

'Por Ella' es la nueva canción de Belinda y Los Ángeles Azules. Imagen Los Ángeles Azules Instagram / Belinda Instagram



Además, se muestran elementos característicos de la cultura popular mexicana, como flores de cempasúchil, árboles de jacarandas y símbolos como la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, también incluye atletas de Lucha Libre, charros a caballo y hasta quinceañeras.

Encuentran parecido a quinceañera con Ángela Aguilar

Precisamente, la presencia de una quinceañera llamó la atención de los usuarios de redes sociales, ya que dicen que la joven que aparece en el video, tendría un supuesto parecido con Ángela Aguilar, quien desde el inicio de su carrera se ha dedicado a interpretar música mexicana, un género dominado por hombres.