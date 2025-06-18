Belinda

Belinda y su costoso vestuario de diseñador para 'Mentiras: La Serie': ¡vale miles de dólares!

Belinda es una de las protagonistas de 'Mentiras: La Serie' y uno de los productores reveló que la cantante prestó parte de su costosa colección personal de ropa para darle vida al personaje.

Belinda es una de las protagonistas de 'Mentiras: La Serie' y su personaje ha llamado la atención por su vestuario, pues son atuendos de conocidos diseñadores que costarían miles de dólares.

Luis Gerardo Méndez, galán de la historia y uno de los productores, reveló que varias de las prendas son de la cantante, lo que hace ver "más costoso" al proyecto.

" Belinda nos trajo grandes piezas de vestuario a la serie, tendrías que hablar con la diseñadora de vestuario, pero Belinda nos trajo varias joyas de la corona. Hizo que la serie se viera todavía más cara", dijo el actor a los medios de comunicación el 9 de junio, reportó el canal de YouTube 'Qué Buen Chisme'.

Versace, YSL y otras prendas del vestuario de Belinda

La actriz da vida a Daniela en 'Mentiras: La Serie', una mujer de la alta sociedad que vive en la década de 1980 y viste sofisticados atuendos, algunos de ellos fueron sacados del clóset personal de Belinda.

De acuerdo con información de diversos medios especializados en moda como Marie Claire y Chic Magazine, la cantante lució costosos diseños de diferentes diseñadores que sumarían más de 20 mil dólares.

Una de las prendas que usó la intérprete de 'Cactus' es un abrigo rojo en forma de corazón, el cual pertenece a la colección otoño-invierno 2016 de Yves Saint Laurent, en la cual participó el modista francés, Hedi Slimane. Este diseño es una de las prendas más costosas que Beli prestó a la serie, pues costaría más de $15,500 dólares.

Belinda usando un abrigo de Yves Saint Laurent que costaría más de $15,000 dólares.
Belinda usando un abrigo de Yves Saint Laurent que costaría más de $15,000 dólares.
Imagen Amazon Prime

En otra de las imágenes portó una bata Versace de la colección Baroco Goddness, la cual parece sacada de la década de 1980 y tendría un valor de $1,315 dólares.

En otras escenas aparece con un traje sastre de blazer y pantalón a juego en tono rosa de la firma italiana Dolce & Gabbana, muy al estilo de la década de los 80's. Según Chic Magazine, el saco costaría $2,730 dólares, mientras el pantalón $1,000.

A lo largo de la serie también usa un traje sastre rosado que se desconoce si es original, sin embargo, según los medios especializados, sería un diseño clásico de Chanel.

Marie Claire también mostró que habría usado ropa y accesorios de otras reconocidas marcas como un bolso Birkin, un reloj Cartier y prendas de Redondo, Solace London, Sleeper, H&M x Balmain y Blumarine.

Derecha, traje sastre de Dolce & Gabbana costaría $3,730 dólares; del lado izquierdo usa un bolso Birkin.
Derecha, traje sastre de Dolce & Gabbana costaría $3,730 dólares; del lado izquierdo usa un bolso Birkin.
Imagen Amazon Prime
