Muertes

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown hallados muertos en México tras desaparición

Los artistas colombianos fueron encontrados sin vida en el Estado de México casi una semana después de reportarse su desaparición. Ambos fueron vistos por última vez en un gimnasio de la Ciudad de México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Reportan desaparición de Los Juniors de Monterrey: último video antes de que se dejara saber de ellos

El cantante Bayron Sánchez, también llamado B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en el Estado de México, a días de reportarse su desaparición en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Este lunes 22 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez reportó que los cuerpos sin vida de los artistas colombianos fueron encontrados en el Estado de México casi una semana después de su desaparición. La Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a las investigaciones y establecer el móvil del crimen.

Desaparecieron tras salir de un gimnasio

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown se encontraban en México por motivos profesionales. El 16 de septiembre fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, al rededor de las 4:00 p.m. (hora local). De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por las autoridades mexicanas, ambos vestían ropa deportiva al momento de su desaparición.

