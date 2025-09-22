B-King y Regio Clown: ¿quiénes eran los artistas colombianos hallados muertos tras días desaparecidos?

Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Los artistas colombianos Regio Clown y B-King fueron encontrados sin vida a seis días de que desaparecieran en la Ciudad de México, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

El titular del noticiero ‘C4 en alerta’ dio a conocer por medio de X (antes Twitter) que a Jorge Luis Herrera y a Bayron Sánchez, nombres reales de los músicos, “los asesinaron”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de un comunicado, confirmó el hallazgo de dos cuerpos con las características de los artistas colombianos.

Además, informó que "los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos".

Desde el pasado 18 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para ambos, detallando que la última vez que se les vio fue el martes 16 luego de que salieran rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, en la capital del país.

Ese mismo día, informa Cambio Colombia, ellos brindaron un concierto como parte de una serie de actividades programadas para publicitar su música. Su círculo cercano reportó que desconocían su paradero luego del show.

¿Quiénes eran Regio Clown y B-King?

Jorge Luis Herrera, mejor conocido profesionalmente como Regio Clown, era originario del Valle del Cauca, en Colombia. Tenía 35 años.

Además de ser DJ y productor musical, él se describe en la biografía de su cuenta de Instagram como empresario y ‘coach’.

El último ‘post’ que él realizó en la plataforma digital se trata de unas imágenes en las que posa. En el mensaje con el que las acompañó, anotó:

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir”.

Regio Clown fue localizado sin vida. Imagen Regio Clown/Instagram

Por su parte, Bayron Sánchez, en el ámbito profesional mejor conocido como B-King, es un cantante urbano que nació en el distrito de Santander, pero criado en Medellín.

Entre sus éxitos están ‘Destino’, ‘Qué rico besarnos’, ‘Me necesitas’ y ‘Made in Cali’. Además de sus canciones, estuvo en el ojo público por su relación con la DJ Marcela Reyes, retoma El Universal.

El lunes 15 de septiembre, él subió a la red social una misiva que dice: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”.

B-King fue encontrado muerto. Imagen B-King/Instagram

Presidente de Colombia reacciona a homicidio de Regio Clown y B-King

Después de que trascendiera el homicidio de Regio Clown y B-King, Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó su pensar ante lo ocurrido.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpid… política miliar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, anotó en X.