Desaparece cantante Bayron Sánchez y DJ Regio Clown en México: presidente de Colombia pide ayuda

El cantante Bayron Sánchez, también conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, famoso como DJ Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre.

La F iscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para su localización. Los artistas fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el 16 de septiembre. Desde esa fecha no se sabe nada de ellos.

Según información de las fichas de búsqueda de ambos, tanto Bayron Sánchez como DJ Regio vestían ropa deportiva y se encontraban juntos al momento de la desaparición.

Autoridades mexicanas emiten ficha de búsqueda para localizar al cantante Bayron Sánchez. Imagen FGJCDMX

Lo que se sabe de su desaparición

De acuerdo con la ‘influencer’, Angie Miller, Bayron Sánchez y DJ Regio fueron presuntamente vistos en el gimnasio SmartFit Masaryk, alrededor de las 4:00 p.m. Previo a su desaparición, el cantante le habría comunicado a su hermana, de nombre Stefanía, que se dirigía a hacer ejercicio.

Marcela Reyes, DJ colombiana y expareja del artista, reaccionó a la desaparición del artista luego de que en redes fuera señalada de ser la presunta responsable del caso. Meses atrás, B-King manifestó publicamente que hacía responsable a su ex de cualquier cosa que le pudiera pasar tanto a él como a su familia.

DJ Regio Clown también está desaparecido. Imagen FGJCDMX

Presidente Petro suplica por ayuda a la presidenta de México

El domingo 21 de septiembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, emitió un mensaje en redes sociales dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le solicitó ayuda para localizar a los artistas.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, manifestó en X.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, agregó.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, sentenció.