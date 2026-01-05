Muertes Actriz Claire Brosseau quiere suicidio asistido: tiene 48 años y quiere morir porque sufre enfermedad mental La actriz Claire Brosseau comenzó a padecer problemas de salud mental desde que tenía 14 años. Ahora, afirma que "ha sido demasiado" y espera que la apoyen para terminar con su vida.

Video Famosa actriz pide morir con ayuda médica luego de sufrir por su salud mental

Claire Brosseau, una famosa actriz y comediante canadiense, ha manifestado su deseo de poner fin a su vida mediante asistencia médica después de una extensa lucha contra una enfermedad mental.

Desde los 14 años, Brosseau comenzó a consumir drogas y alcohol en exceso, situación que llevó a sus padres a buscar ayuda profesional.

PUBLICIDAD

Fue diagnosticada con depresión maníaca, el primero de múltiples diagnósticos que, según el portal de la revista Pip, abarcaron trastornos alimenticios, de ansiedad, de personalidad, abuso de sustancias y otros problemas.

Claire Brosseau dice que vive "horrores"

La actriz de 48 años dijo a The Times, reporta People, que "ya ha sido demasiado" y espera contar con el apoyo de su familia, psiquiatras y su perrita, Olive.

Brosseau confesó que "ni siquiera puede hablar de los verdaderos horrores de su situación" porque "podrían internarla en un hospital".

Durante tres décadas ha recurrido a diversos tratamientos, pero ninguno le ha aliviado. En 2021 solicitó acceder a un programa en Canadá que permite a pacientes con enfermedades terminales poner fin a su vida mediante medicación letal.