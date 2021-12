"Para mí eres la mejor": Bárbara Mori le envió un cariñoso mensaje a su hijastra Tatiana

Bárbara Mori es una actriz que ha protagonizado varias telenovelas así como producciones en el cine. Sin embargo, últimamente no ha participado en proyectos referentes al medio del espectáculo, pero eso no ha sido impedimento para estar activa en redes sociales.

La uruguaya que se convirtió en la legendaria Rubí, cambió el feed de su Instagram, pasó de compartir su trabajo a hacerlo una especie de diario, en donde publica imágenes de su familia, viajes, su rutina diaria y hasta fotos de sus mascotas.



Bárbara se encuentra viviendo una faceta como madre y abuela, por supuesto que las fotos con sus hijos y su nieta están muy presentes en la cuenta de la actriz.

El día de ayer la mamá de Sergio Mayer Mori hizo una publicación dedicada a su hijastra Tatiana, quien es una joven apasionada por el baile.

Durante la tarde del domingo Bárbara se dijo estar conmovida hasta las lágrimas por ver a la hija de su actual pareja Fernando Rovzar en un clip, mismo que publicó en su perfil de Instagram.

"Es increíble verte bailar, me paras los pelitos de la piel, haces que mis ojitos se llenen de agua por ver lo que haz crecido y lo disciplinada y entregada que eres. Para mí eres la mejor y no tiene nada que ver con el amor que siento por ti, aunque sí, te amo perdidamente, ¡tienes un don para el baile! You are the best baby!”.

La joven quien es hija del director de cine Fernando Rovzar cuyos proyectos destacan la serie ‘Monarca’, tiene un enorme gusto por el baile, disciplina que al mostrar en las imágenes revela que le encanta.

Fernando se casó en 2004 con Sylvia Wardly, con quien tuvo dos hijos, pero más adelante se separaron. Después comenzó a salir con la actriz Bárbara Mori desde 2018.



A finales del año 2019, en una entrevista con la revista ‘Quién’, el director habló sobre los sentimientos que tiene por la actriz:

“La admiro muchísimo como actriz y la admiro como persona”.



La pareja ha sido muy cuidadosa respecto a su relación, han preferido mantenerla en el anonimato, pero al momento de compartir una foto demuestran que el cariño está presente.

¿Qué ha sido de Bárbara Mori después de 'Rubí?

Bárbara relató que a pesar de haber ingresado a la actuación, y tras estar por 10 años en las telenovelas, lo que realmente le gusta hacer es cine.

Revivió que en la pantalla chica, la mayoría de las veces realizaba el papel de un personaje sumiso, algo que la confundía, pues fuera de cámaras estaba atravesando momentos difíciles. Fue en ese momento que llegó la oferta para hacer algo distinto y acepta protagonizar ‘Rubí’.

Durante una entrevista con ‘Los Angeles Times’ la actriz expresó:

“El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían a alguien más”.