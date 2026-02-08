Bad Bunny

Bad Bunny en Super Bowl: la reacción de Trump, una supuesta referencia a ICE y todas las polémicas que lo rodean

La partipación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 ha provocado una ola de críticas y controversias que van desde los gustos musicales, hasta posturas políticas. A continuación, un recuento.

Univision
Univision
Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La participación Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 causó polémica desde que Roger Goodell, comisionado de la NFL, lo confirmó. Esta decisión dividió opiniones no solo son por cuestiones de gustos, también por temas políticos.

"Bad Bunny es uno de los grandes artistas del mundo. Esta plataforma es para unir a la gente. Creo que él lo entiende y tendrá una gran actuación", dijo el comisionado en conferencia de prensa.

Donald Trump califica como “terrible” el show

Minutos después de que Bad Bunny se presentara en el medio tiempo del Super Bowl LX, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se pronunció al respecto en redes sociales.

Reuters reporta que el mandatario recurrió a sus redes sociales para calificar como “absolutamente terrible” el espectáculo ofrecido por el puertorriqueño.

¿Bad Bunny otra vez hace referencia a ICE dando GRAMMY a niño?

Este domingo, durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, algunos reportes apuntaban que el boricua había enviado un mensaje sobre ICE con un gesto que tuvo en la presentación.

El intérprete no sólo colocó una televisión en la que se transmitía el discurso que dio en la premiación musical, sino que también le entregó el gramófono que ganó ahí a un niño pequeño.

En sus primeros reportes TMZ afirmó que, “en línea se comenta que era Liam Ramos, de 5 años, quien fue detenido por ICE en Minnesota el mes pasado”.

Sin embargo, posteriormente añadieron que "sus fuentes dicen que no era él".

En 2025, el cantante declaró que no haría una gira por Estados Unidos para evitar redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, la pasada entrega de los GRAMMY, dejó clara su postura en su discurso.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", dijo el 1 de febrero.

Sus críticas a ICE generaron fuertes reacciones y llevaron a algunos políticos como Kristi Noem y Mike Johnson a pedir que fuera reemplazado del show de medio tiempo.

Rechazo en redes sociales y llamados al boicot

Tras el anuncio oficial, comenzaron las críticas y exigencias hacia la NFL para cambiar al artista. Incluso, en diversas plataformas hubo llamados para boicotear el show no consumiendo productos de los patrocinadores, ni tampoco viendo el medio tiempo.

Algunos mensajes que circularon en la red social X decían: "Si la NFL no cambia inmediatamente el show de medio tiempo de quien sea ese 'Bad Bunny', verán la mayor caída de audiencia en la historia del Super Bowl", "No veré a Bad Bunny ni el partido", "La NFL lamentará esta decisión", entre otros.

La mitad de los jugadores no deseaban a Bad Bunny

En una reciente encuesta que hizo el diario deportivo The Athletic a los jugadores de la NFL, el 41.4% reprobó que fuera 'El Conejo Malo' quien amenizara el encuentro, pues algunos dicen no saber quién es, ni conocer su música, incluso, hubo algunos señalaron que prefieren que sea alguien "estadounidense".

"Siempre pienso que debería ser estadounidense. Creo que se están esforzando demasiado con todo esto de lo internacional", respondió uno de los jugadores de manera anónima. Mientras que otro expresó: "No me gusta. Prefiero a cualquiera que sea sinónimo del fútbol y la cultura futbolística".

A pesar de las críticas, Bad Bunny es ciudadano estadounidense, al ser de Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU.

Bad Bunny hace historia en el Super Bowl al ser el primer artista latino que cantará solo en español.
Imagen Getty Images

Bad Bunny y el rumor de que usaría vestido

El portal Radar Online publicó un artículo a finales de enero, que aparentemente fue eliminado, donde reportan que el boricua tendría la intención de usar un vestido en el evento deportivo como tributo a los íconos queer puertorriqueños.

El medio aseguró que "un estilista que participó en las primeras etapas del proceso" creativo del espectáculo, les indicó que el intérprete busca que sus 'looks' transmitan mensajes.

"Le encanta la controversia. Vive para traspasar los límites. Sin duda alguna, va a llevar un vestido. Un rayo político disfrazado de alta costura", citaba la fuente a Radar Online.

Sin embargo, ante el revuelo que causó la información, TMZ lo desmintió: "Fuentes de la producción nos han dicho que no llevará vestido durante el show".

Bad Bunny usando falda y vestido.
Imagen Getty Images
