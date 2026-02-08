Bad Bunny Bad Bunny en el Super Bowl, ¿dará toque mexicano con Mariachi Las Divas? Esto se sabe Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl este domingo y las especulaciones sobre los invitados que tendrá no paran. Supuestamente, el show podría contar con un toque muy mexicano. Esto se sabe.



Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Bad Bunny estaría preparando un show muy mexicano junto con el Mariachi Las Divas para el medio tiempo del Super Bowl 2025, según afirma la influencer Jacqueline Martínez.

Supuestamente el 'Conejo Malo' quiso "tener un poco de México" en su presentación y pidió mariachi para que lo acompañe para cantar uno de sus temas. La agrupación está conformado solo por mujeres.

"Es de puras mujeres, me cuentan que tuvieron que ensayar 5 canciones, pero solo una va a tocar, pero no les dijeron cuál sería de esas 5, hasta el momento que sea la presentación les dirán", escribió Chamonic en Instagram la tarde de este domingo.

¿Quiénes son Mariachi Las Divas?

Mariachi Divas es una banda femenina de mariachis que fue fundada por Cindy Shea. La agrupación es originaria de Los Angeles, California. Han ganado 2 GRAMMY y estado nominadas en 8 ocasiones.

¿Qué invitados podría tener Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

Aunque la lista de invitados de Bad Bunny en el show del medio tiempo es un completo misterio, las especulaciones no han parado.

Algunos han mencionado a La banda Chuwi, que lo acompañó en su residencia en San Juan. Además, se ha especulado sobre la participación del también boricua Ricky Martin, Jennifer López, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa, Taylor Swift, Lady Gaga, Drake, Grupo Frontera y muchos más.