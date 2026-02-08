Bad Bunny ¿Novia de Bad Bunny en el Super Bowl? Foto de Gabriela Berlingeri usando anillo levanta sospechas En medio de rumores de una reconciliación y compromiso entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, se especula que podría asistir al Super Bowl 2026, en donde el cantante protagonizará el show de medio tiempo. Esto fue lo que publicó.



Gabriela Berlingeri encendió las redes al publicar una imagen en la que aparece con el anillo que comparte con Bad Bunny, a solo horas de que inicie el Super Bowl 2026.

La 'influencer' se dejó ver con la sortija, en la que aparece la perrita Sansa, mascota que fue parte de la historia de noviazgo con Bad Bunny.

Recientemente se ha rumorado que ellos retomaron su relación e incluso se comprometieron.

Según la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic', Gabriela Berlingeri ya estaría en Santa Clara, California, pero no hay otras fuentes que lo señalen.

Gabriela Berlingeri publicó una foto donde luce el anillo que comparte con Bad Bunny. Imagen Gabriela Berlingeri/Instagram

Gabriela Berlingeri en los GRAMMY

El 1 de febrero, en la pasada entrega de los GRAMMY, Gabriela habría sido captada entre público apoyando al 'Conejo Malo' mientras recibía sus premios.

El cantante y la diseñadora de joyas se conocieron en 2017 en un restaurante y según comentó Bad Bunny en diversas entrevistas, la "conexión fue inmediata".

En 2020 hicieron su relación pública y señalaron que la cuarentena por la pandemia los unió más. Mantuvieron un romance discreto que duró 5 años, pero finalmente terminaron en 2022.

A mediados de 2025 comenzaron los rumores de que podrían haber retomado su romance, pero no hay información de fuentes oficiales que lo confirmen.