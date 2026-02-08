Bad Bunny

¿Novia de Bad Bunny en el Super Bowl? Foto de Gabriela Berlingeri usando anillo levanta sospechas

En medio de rumores de una reconciliación y compromiso entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, se especula que podría asistir al Super Bowl 2026, en donde el cantante protagonizará el show de medio tiempo. Esto fue lo que publicó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Gabriela Berlingeri reaparece tras supuesto compromiso con Bad Bunny y prende fuego: ¿él reaccionó?

Gabriela Berlingeri encendió las redes al publicar una imagen en la que aparece con el anillo que comparte con Bad Bunny, a solo horas de que inicie el Super Bowl 2026.

La 'influencer' se dejó ver con la sortija, en la que aparece la perrita Sansa, mascota que fue parte de la historia de noviazgo con Bad Bunny.

PUBLICIDAD

Recientemente se ha rumorado que ellos retomaron su relación e incluso se comprometieron.

Más sobre Bad Bunny

Declaran "Día de Bad Bunny" en California a horas del Super Bowl: así fue el anuncio oficial
2 mins

Declaran "Día de Bad Bunny" en California a horas del Super Bowl: así fue el anuncio oficial

Univision Famosos
Bad Bunny y sus artistas invitados en el Super Bowl: esto se sabe y espera del show de medio tiempo
3 mins

Bad Bunny y sus artistas invitados en el Super Bowl: esto se sabe y espera del show de medio tiempo

Univision Famosos
¡5 galanes para no perderte el Super Bowl 2026!
0:30

¡5 galanes para no perderte el Super Bowl 2026!

Univision Famosos
¿Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl 2026? Esto se sabe sobre su atuendo en el medio tiempo
2 mins

¿Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl 2026? Esto se sabe sobre su atuendo en el medio tiempo

Univision Famosos
Mhoni Vidente hace impactante predicción para Bad Bunny: “Se tiene que cuidar mucho”
0:40

Mhoni Vidente hace impactante predicción para Bad Bunny: “Se tiene que cuidar mucho”

Univision Famosos
Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026
1 mins

Bad Bunny manda mensaje a quienes no hablan español: esto quiere que pase en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?
1 mins

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

Univision Famosos
Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026
0:54

Bad Bunny se pone emotivo al hablar de su madre en conferencia de prensa del Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026
0:47

Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?
2 mins

Bad Bunny y otros artistas que encenderán el Super Bowl 2026: ¿Quién interpretará el Himno Nacional?

Univision Famosos

Según la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic', Gabriela Berlingeri ya estaría en Santa Clara, California, pero no hay otras fuentes que lo señalen.

Gabriela Berlingeri publicó una foto donde luce el anillo que comparte con Bad Bunny.
Gabriela Berlingeri publicó una foto donde luce el anillo que comparte con Bad Bunny.
Imagen Gabriela Berlingeri/Instagram

Gabriela Berlingeri en los GRAMMY

El 1 de febrero, en la pasada entrega de los GRAMMY, Gabriela habría sido captada entre público apoyando al 'Conejo Malo' mientras recibía sus premios.

El cantante y la diseñadora de joyas se conocieron en 2017 en un restaurante y según comentó Bad Bunny en diversas entrevistas, la "conexión fue inmediata".

En 2020 hicieron su relación pública y señalaron que la cuarentena por la pandemia los unió más. Mantuvieron un romance discreto que duró 5 años, pero finalmente terminaron en 2022.

A mediados de 2025 comenzaron los rumores de que podrían haber retomado su romance, pero no hay información de fuentes oficiales que lo confirmen.

Video Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta
Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlSuper Bowl 2026Gavin NewsomFamososCelebridadesConciertosPolémicas de famososReggaetonMúsicaPLN 26