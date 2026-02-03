Bad Bunny Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: casi la mitad de los jugadores de la NFL lo rechazan The Athletic publicó la encuesta que realizó entre los miembros de la liga y una gran parte no está de acuerdo con que sea el boricua quien actúe en el show.



Bad Bunny está a sólo días de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose así en el primer artista latino hombre solista en realizar el ‘show’.

No obstante, su elección continúa dando de qué hablar y recientemente fueron los jugadores de la NFL quienes compartieron lo que opinan al respecto.

Bad Bunny es rechazado por un gran número de jugadores de la NFL

Este 2 de febrero, The Athletic publicó la encuesta que realizó entre los atletas, quienes se mantuvieron en el anonimato al contestar.

“¿Te gusta la elección de Bad Bunny por parte de la NFL para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl?”, cuestionó el diario deportivo.

Las respuestas determinaron que 41.4 % de ellos están en contra de que sea el boricua quien suba al icónico escenario.

No obstante, 58.6 % de los deportistas del fútbol americano interrogados indicaron que sí les agrada que él sea el elegido.

De acuerdo con el reporte, a la mayoría de los que dijeron que no “citaron una falta de familiaridad con la música” del puertorriqueño o manifestaron “que simplemente preferían un intérprete diferente”.

Uno de ellos explicó, según lo citan: “Ni siquiera sé quién es Bad Bunny. Siempre pienso que debería ser estadounidense. Creo que se están esforzando demasiado con todo esto de lo internacional”.

El cantautor de 31 años nació en Puerto Rico, país que es territorio no incorporado de Estados Unidos y, por lo tanto, es un ciudadano estadounidense.

Otro de los miembros de la liga expresó: “No me gusta. [Prefiero] a cualquiera que sea sinónimo del fútbol y la cultura futbolística. Pienso que hay montones de artistas que son aficionados a este deporte”.

Bad Bunny “hará una gran actuación”

Por su parte, en conferencia de prensa el lunes, Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó que ‘El Conejo malo’ logrará algo positivo con su miniconcierto.

“Bad Bunny es uno de los mejores artistas del mundo y esa es una de las razones por las que lo elegimos, pero la otra razón es que entendió la plataforma en la que se encontraba”, declaró.