Bad Bunny Bad Bunny en Super Bowl, ¿quién estuvo en la Casita? Karol G, Pedro Pascal y más invitados 'La Casita' fue uno de los grandes protagonistas del show de medio tiempo de Bad Bunny y grandes estrellas de Hollywood y de la música estuvieron presentes.



Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

'La Casita' fue uno de los protagonistas en la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Así como lo hizo durante su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos', 'La Casita' estuvo llena de grandes estrellas que no dejaron de bailar con la música del 'Conejo Malo'.

El cantante hizo una selección muy especial de sus invitados, pues todos tienen raíces latinas.

¿Quiénes fueron los invitados a 'La Casita' de Bad Bunny?

El actor chileno Pedro Pascal fue uno de los inesperados invitados, al igual que la actriz Jessica Alba, quien tiene raíces mexicanas por parte de sus abuelos paternos.

Pedro Pascal y Jessica Alba fueron las estrellas de Hollywood que estuvieron en 'La Casita' de Bad Bunny. Imagen Christopher Polk/Billboard via Getty Images

La colombiana Karol G también estuvo acompañando a su amigo en esta especial noche y se le vio gozando con el espectáculo.

Cardi B, quien tiene raíces dominicanas, tampoco dejó de bailar demostrando que lleva sangre caribeña.

La actriz y bailarina Stephani Sosa, quien participó en 'High School Musical: El Musical', también fue otra de las invitadas.

Karol G y Cardi B demostraron sus mejores pasos en 'La Casita' de Bad Bunny. Imagen Christopher Polk/Billboard via Getty Images