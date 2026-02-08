Bad Bunny Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina Bad Bunny sorprendió con el show de medio tiempo, pues convirtió el Super Bowl 2026 en una fiesta puertorriqueña con 'La Casita' y sus éxitos musicales.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny sorprendió con su show en el medio tiempo del Super Bowl 2026, poniendo a todos a bailar con diferentes ritmos y grandes invitados musicales como Lady Gaga y Ricky Martin.

La cancha del Levi’s Stadium se convirtió en un pequeño pedazo de Puerto Rico, en donde se montó un laberinto que mostró la cultura de la 'Isla del Encanto' y la famosa 'Casita' que el cantante llevó en su gira 'Debí Tirar Más Fotos'.

PUBLICIDAD

El setlist de Bad Bunny

'El Conejo Malo' abrió el show con "Tití Me Preguntó", al que le siguieron temas como "Perreo Sola", "Baile Inolvidable", "Me Porto Bonito", "Dákiti" y "Nueva Yol".

Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Imagen Thearon W. Henderson/Getty Images

'La Casita' de Bad Bunny

'La Casita' de Bad Bunny fue otro de los protagonistas de la presentación en la que hubo famosos invitados como Pedro Pascal, Cardi B, Kendall Jenner, Karol G, Young Miko, David Grutman, Alix Earle y Jessica Alba, entre otros.

Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Stephani Sosa, Bad Bunny, Alix Earle y David Grutman fueron algunos de los invitados a 'La Casita'. Imagen Christopher Polk/Billboard via Getty Images

Lady Gaga y Ricky Martin: los invitados sorpresa

Bad Bunny sorprendió cuando en medio de su show salió Lady Gaga, quien interpretó "Die With a Smile" en solitario, pero a ritmo de salsa.

Lady Gaga canto "Die With a Smile" a ritmo de salsa. Imagen Kevin C. Cox/Getty Images



Por otro lado, Ricky Martin cantó un fragmento de "Lo que le pasó a Hawaii" de Bad Bunny, canción que forma parte de su disco 'Debí Tirar Más Fotos'. Este es un tema de protesta donde toca temas como la privatización de recursos y la lucha por la identidad de Puerto Rico, haciendo alusión a lo que le pasó a la isla de Hawái.

Ricky Martin interpretó un fragmento de "Lo que le pasó a Hawaii". Imagen Kevin C. Cox/Getty Images

El vestuario de Bad Bunny

En esta ocasión ‘El Conejo Malo’ utilizó un vestuario monocromático blanco, el cual era un traje sastre con corbata y guantes.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Chris Graythen/Getty Images) Imagen Chris Graythen/Getty Images