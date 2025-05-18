Muertes de famosos

'Influencer' colombiana que murió igual que Valeria Márquez "estaba a punto de recibir" cuantiosa cifra

Se han dado a conocer nuevos detalles que rodean el crimen de la 'influencer' María José Estupiñán, quien antes de morir supuestamente estaba por recibir una cuantiosa cantidad de dinero, equivalente a varios miles de dólares. El fallecimiento guarda cierta similitud con el asesinato de la creadora de contenido mexicana Valeria Márquez.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Video del momento en que quitan vida a ‘influencer’ colombiana de misma forma que a Valeria Márquez

Nuevos detalles salen a la luz sobre el asesinato de la 'influencer' María José Estupiñán, la también modelo colombiana que murió asesinada el 15 de mayo en Cúcuta a manos de un supuesto repartidor que le entregaría un obsequio.

El caso también ha llamado la atención ya que guarda ciertas similitudes con un crimen suscitado dos días antes en Zapopan, México: el de la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue ultimada por otro supuesto repartidor que le haría entrega de un regalo.

El crimen quedó registrado en un 'en vivo' que la joven de 23 años realizaba en ese instante a través de TikTok.

Lo que se sabe sobre el asesinato de María José Estupiñán

Caracol Noticias reportó este 17 de mayo nuevos detalles sobre el crimen de la famosa 'influencer' María José Estupiñán Sánchez, quien también estudiaba la carrera de Comunicación Social.

El medio citó al coronel Leonardo Capacho, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien confirmó que ya se "han empezado a realizar las actividades propias para lograr la identificación y el paradero de la persona que ultima contra esta joven".

"Puede que se trate de un presunto feminicidio ya que en años anteriores presenta unas denuncias por violencia intrafamiliar, pero eso es materia de investigación", advirtió la autoridad.

Según Caracol Noticias, "la joven estudiante estaba a punto de recibir una indemnización por 30 millones de pesos (unos 7 mil 120 dólares) derivada de una denuncia contra su expareja por violencia intrafamiliar que presentó en 2018".

Un día antes del crimen, un juez habría resuelto que su ex al parecer debía "pagarle la indemnización".

Algunos medios colombianos refieren que el susodicho sería el principal sospechoso del asesinato.

María José Estupiñán Sánchez también se "desempeñaba como modelo de una agencia de la ciudad", de acuerdo con la revista Semana.
Imagen María José Estupiñán Sánchez/Facebook

Ex de fallecida ‘influencer’ colombiana “la acechaba”

Caracol Noticias también citó a Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, quien hizo algunas declaraciones sobre la situación por la que María José Estupiñán al parecer atravesaba con su ex.

" La acechaba, la violentaba y ella puso en conocimiento ante las autoridades y con la denuncia activó la ruta, solicitó la asistencia, solicitó toda la protección, la seguridad y, sobre todo, que ella pudiese gozar de una vida libre de violencia. El Estado colombiano le ha fallado a esta joven", alegó la directiva.

Durante este fin de semana se realizó el funeral y entierro de la chica, muerte que ha conmocionado a Colombia y al mundo de las redes sociales.

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'
