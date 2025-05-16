Asesino de ‘influencer’ Valeria Márquez sería un sicario, según la Fiscalía

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

Asesino de la ‘influencer’ Valeria Márquez sería “una persona a sueldo”, según nuevos reportes de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco.

El jueves 15 de mayo, el vocero de la Fiscalía de Jalisco, Denis Rodríguez, aseguró que la muerte de la joven de 23 años continúa bajo investigación con protocolo de “feminicidio”, luego de que los primeros reportes arrojaran que fue baleada aparentemente por un sicario.

El vocero de la Fiscalía explicó que el modus operandi del hombre, que se habría hecho pasar por un repartidor, los había llevado a creer que serían un asesino “a sueldo”.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo”, declaró a la agencia de noticias Associated Press.

“Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda”, sentenció.

Lo que se sabe de la trágica muerte de la ‘influencer’

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, “no existen señalamientos directos contra ninguna persona en la carpeta de investigación” sobre la muerte de la influencer. Sin embargo, especificaron en su comunicado que “todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes sociales están siendo analizados”.

“La investigación sigue bajo protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, sin revictimización y en apego a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos”, detallaron el mismo 15 de mayo.

Ante especulaciones sobre quién estaría detrás del asesinato de Valeria Márquez, la Fiscalía también aseguró que “no existe señalamiento directo contra ninguna persona”, luego de que en distintos medios mexicanos se mencionara el nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Doble R’, quien, según esta versión, el hombre sería líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y expareja sentimental de la joven.

La 'influencer' asesinada temía represalias de una expareja

Según antiguos mensajes compartidos aparentemente por la ‘influencer’ en Instagram, hace tiempo habría hecho responsable a su expareja de cualquier situación que pudiera sucederle a ella e incluso a su familia.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, habría escrito sobre una fotografía donde sus piernas lucen aparentemente con moretones.

Valeria Márquez fue asesinada a balazos alrededor de las 18:30 horas del 13 de mayo. De acuerdo con las imágenes de su última transmisión en vivo en TikTok, el ataque habría sido perpetrado por un hombre armado que ingresó a su negocio Blossom The Beauty Lounge con el pretexto de entregarle un obsequio.

Minutos antes de ser asesinada, la 'tiktoker' había expresado su temor de ser "levantada" (secuestrada), luego de que una de sus empleadas del salón de belleza le señalara que le entregarían un "costoso regalo". Posteriormente, le entregaron un peluche y una bolsa de café de Starbucks, aparente obsequios de su amiga Vivian. Según reporta Univision Noticias, TikTok ya ha cerrado la cuenta de la ‘influencer’.