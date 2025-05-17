Le quitan la vida a modelo colombiana con el mismo modus operandi que a Valeria Márquez

Video Muere famosa ‘influencer’ en una estética en México: le habrían quitado la vida durante un ‘live’

María José Estupiñán Sánchez, una joven universitaria de 22 años que se desempeñaba como modelo, fue atacada a tiros frente a su residencia en la urbanización El Bosque, en Cúcuta, Colombia, el 15 de mayo.

El crimen ocurrió apenas un día después de que la joven obtuviera un fallo judicial favorable en un caso de violencia intrafamiliar contra su expareja.

PUBLICIDAD

Según testigos, el ataque se produjo alrededor de las 8:30 de la mañana cuando un hombre disfrazado de repartidor llegó a la vivienda simulando entregar un paquete. Al acercarse, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa en varias ocasiones, impactando a María José en el rostro y el pecho, mismo modus operandi con el que le arrebataron la vida a la 'influencer' mexicana Valeria Márquez el 13 de mayo.

La escena fue presenciada por su madre, cuyos gritos de desesperación quedaron registrados en un video que circula en redes sociales.

El crimen ha sido catalogado como un posible feminicidio premeditado, ya que el día anterior, la joven había asistido a una audiencia en la fiscalía, donde se ordenó a su expareja pagarle una indemnización de 30 millones de pesos, unos 7 mil 120 dólares, por maltrato físico y psicológico.

Las autoridades han iniciado una investigación para identificar al autor material e intelectual del asesinato. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Leonardo Capacho, declaró que no se descarta que el crimen esté directamente relacionado con las denuncias previas de violencia intrafamiliar.

María José Estupiñán. Imagen María José Estupiñán/Facebook

¿Quién era María José Estupiñán?

María José cursaba séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). Además de sus estudios, trabajaba como modelo y gestionaba un emprendimiento de ropa deportiva y lencería a través de redes sociales, donde era conocida como 'La Mona'.