Familiares despiden a 'influencer' colombiana que murió igual que Valeria Márquez: así fue su funeral

Video Video del momento en que quitan vida a ‘influencer’ colombiana de misma forma que a Valeria Márquez

La familia de la 'influencer' colombiana María José Estupiñán Sánchez, quien murió asesinada afuera de su casa a manos de un supuesto repartidor que le iba a entregar un regalo, realizó el funeral y entierro de la joven de 22 años.

Los hechos han conmocionado a muchos tanto en Colombia, donde ocurrió el crimen, así como en México en donde solo dos días antes sucedió un homicidio similar: el de la creadora de contenido Valeria Márquez, cuya muerte se registró en un 'en vivo' en TikTok.

Familia de ‘influencer’ colombiana está “destrozada”

El diario La Opinión de Cúcuta, localidad donde se suscitó el asesinato, reportó este 17 de mayo que familiares y amigos de la fallecida modelo se reunieron "a las 3:00 de la tarde" en "la parroquia Nuestra Señora del Carmen, sobre la avenida 0, donde se ofició la misa de las exequias".

La 'influencer' colombiana María José Estupiñán Sánchez también era modelo. Imagen María José Estupiñán Sánchez/Facebook



"Cientos de personas se congregaron para acompañar a la joven y su familia, destrozada frente a este atroz hecho", reseñó el medio.

Durante la ceremonia religiosa, un familiar leyó una carta de la hermana de 'La Mona', como era conocida la 'influencer'.

"Mamita, no sé en qué momento sucedió esto, no encuentro explicación. Siempre fuiste mi pequeña princesa, yo te amé", dijo a manera de despedida.

"Te acompañaba al modelaje y patinaje, eras mi hermanita menor. Recuerdo cuando te cambiaba los pañales. Te convertiste en una mujer hermosa, eras temperamental, pero también eras valiente y emprendedora. Aunque te hayas apagado, en mí siempre vivirás. Solo le pido a Dios que hoy estés junto a papá", concluyó el mensaje.

En La Opinión de Cúcuta se aseguró que la hermana de María José Estupiñán "se encuentra fuera del país, y por tal motivo no pudo hacer acto de presencia en la sentida despedida".

La revista Semana también compartió una imagen de lo que fue el velorio de la estudiante y se apreciaban múltiples coronas de flores enviadas por familiares y amigos.

#Nación | Último adiós a María José Estupiñán, universitaria asesinada en Cúcuta: “Hasta pronto mi Majo”.https://t.co/M86jWQcGt5 pic.twitter.com/YtOEJi3dPT — Revista Semana (@RevistaSemana) May 18, 2025

Conmueve mascota de María José Estupiñán en entierro

En cuanto al entierro de la 'influencer', La Opinión de Cúcuta destacó un conmovedor momento que protagonizó Valentino, el perro pomerania de María José Estupiñán.

Según la reseña, la mascota " se acercó al ataúd y empezó a llorar, despidiendo a su ama", esto en medio de "lágrimas, desconsuelo e impotencia" por parte de los deudos que exigieron justicia para la joven.

La chica fue enterrada al lado de su padre mientras su madre gritaba arrodillada: "Aquí te la entrego, José".

De acuerdo con los reportes, la madre de la fallecida celebridad de Internet habría presenciado el asesinato el pasado 15 de mayo.

La investigación continuaba hasta este fin de semana. "Fuentes judiciales" citadas por La Opinión de Cúcuta dijeron que "una expareja sentimental de María José" sería "el principal sospechoso del caso".