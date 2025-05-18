Revelan últimos momentos de vida de 'influencer' colombiana que murió igual que Valeria Márquez

Video Video del momento en que quitan vida a ‘influencer’ colombiana de misma forma que a Valeria Márquez

Se han dado a conocer algunos detalles de lo que la 'influencer' colombiana María José Estupiñán supuestamente hizo antes de ser brutalmente asesinada afuera de su casa por un presunto repartidor que le entregaría un regalo este 15 de mayo en Cúcuta, Colombia.

El caso ha conmocionado ya que guarda algunas similitudes con otra reciente tragedia: la de la 'influencer' mexicana Valeria Márquez, cuyo fallecimiento quedó registrado durante un 'en vivo' en TikTok cuando otro supuesto repartidor la asesinó con el pretexto de entregarle un obsequio en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, el pasado 13 de mayo.

‘Influencer’ preparaba supuesto viaje

De acuerdo con un reporte del diario colombiano El Tiempo, María José Estupiñán, de 22 años, supuestamente " se alistaba para un viaje antes de ser vilmente asesinada" este 15 de mayo.

Según la versión, la joven modelo estaba aparentemente preparando un viaje la mañana del crimen.

El destino al que supuestamente se iría era "Cartagena", aunque no está claro con quién iba a realizar el viaje.

Otro detalle que se ha dado a conocer sobre los que habrían sido los últimos instantes de vida de la famosa creadora de contenido es que aparentemente antes de morir ella " acababa de llegar del gimnasio en el que entrenaba en la ciudad de Cúcuta".

El Tiempo citó "imágenes extraoficiales que han circulado en redes" que mostrarían "que efectivamente la joven llevaba ropa deportiva cuando fue ultimada a tiros".

María José Estupiñán murió en condiciones muy similares a las de la 'influencer' mexicana Valeria Márquez. Imagen María José Estupiñán/Facebook

¿Cómo murió la ‘influencer’ María José Estupiñán?

El diario colombiano detalla que un " sicario indicó que le entregaría unos chocolates a la joven y, cuando esta se acercaba a recibirlos, el sujeto accionó su arma y le disparó en el rostro".

María José Estupiñán fue herida en el "pómulo derecho" lo que " le causó la muerte en el lugar del ataque y no dio tiempo a que recibiera atención médica".

El crimen ocurrió afuera de su hogar y al parecer en presencia de su madre. El asesinato ya está bajo investigación de las autoridades.

Los contenidos de María José Estupiñán eran muy populares en plataformas digitales. Imagen María José Estupiñán/Facebook



Su muerte ocurrió un día después de que la joven obtuviera un fallo judicial favorable en un caso de violencia intrafamiliar contra su expareja.

La 'influencer' cursaba séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

Además de sus estudios, trabajaba como modelo y gestionaba un emprendimiento de ropa deportiva y lencería a través de redes sociales.