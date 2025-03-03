Arturo Carmona reacciona a declaraciones de Cruz Martínez: el cantante negó ataque a Alicia Villarreal

Video Alicia Villarreal rompe en llanto al despedir a su fallecido padre en pleno concierto: video

Arturo Carmona rompió el silencio luego de que Cruz Martínez negara haber agredido físicamente a Alicia Villarreal, con la que aún no concluye legalmente su matrimonio.

En un comunicado, el 21 de febrero, la cantante informó que, el domingo 16, “presentó una denuncia por actos de violencia”.

Aunque en el escrito no se mencionó puntualmente el nombre del músico, Hugo Mejuto, allegado de la artista, aseguró que él “sí” la habría golpeado el sábado 15.

Por su parte, al ser cuestionado al respecto, el integrante de Kumbia Kings indicó a Posta: “Estoy bien. Ya saben que todo es una mentira”.

Arturo Carmona habla de la situación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

A días de que Cruz Martínez negara las imputaciones, Arturo Carmona, cuya hija que tuvo con Alicia Villarreal convive con el cantautor, compartió su pensar al respecto.

“En ese tema no puedo opinar obviamente porque ellos saben realmente cómo están las cosas y cómo fueron, ¿no?”, dijo ante el micrófono de ¡Siéntese Quien Pueda! este lunes.

“Es difícil, aunque estoy involucrado directamente o indirectamente, como lo quieras ver, lo que yo pueda opinar está de más”, agregó.

El galán de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, aseveró: “Es una situación de dos que tienen que aclarar”.

El actor recalcó que él no vivió en “la casa” de la expareja como para confirmar o desmentir las acusaciones de parte de cualquiera de ellos.

Arturo Carmona habla de su hija

En esta misma oportunidad, Arturo Carmona aparentemente abordó si existiría la posibilidad de que su retoño con Alicia Villarreal, Melenie, tuviera confusión apoyando a Cruz Martínez.

“No, no es así. Mi hija siempre tuvo bien claro quién es el esposo de su mamá y quién es su papá”, comentó a El Gordo y La Flaca.

“Yo siempre estuve pendiente de él, inclusive hablé con él cuando se casaron. Pero no, no hay nada de eso, al contrario, siempre ha habido una comunicación muy abierta donde cualquier cosa él siempre sabía que iba a estar pendiente y respaldando a mi hija”, indicó.

El exfutbolista aseveró que está “enfocado en estar apoyando a la familia”: “Hay tantos dimes y diretes, tanta información que, al final, sólo ellos saben si es real o no”.