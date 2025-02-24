Cruz Martínez rompe el silencio tras denuncia de Alicia Villarreal por supuestos “actos de violencia”

Video Cruz Martínez habría reclamado a Alicia Villarreal que "no le servía porque ya no podía tener hijos"

Cruz Martínez rompió el silencio tras la denuncia que Alicia Villarreal interpuso en su contra por supuestos “actos de violencia” intrafamiliar.

El músico y productor fue captado en Nuevo León, México, a su salida de un restaurante junto a sus hijos Félix Estefano y Cruz Angelo, donde fue cuestionado por el periodista Félix Palomo sobre el proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal.

“ Estoy bien. Ya saben que todo es una mentira, todo es una mentira…”, manifestó a POSTA en un video publicado en Instagram este 24 de febrero.

Sin dar detalles sobre la defensa que prepara su grupo de abogados para el caso de Alicia Villarreal, el líder de los Kumbia Kings reiteró que todo se trata de una “mentira”.

“Sí, se van a dar cuenta pronto de todo… ¡Pues sí, todo es mentira! Gracias”, sentenció.

Alicia Villarreal pretende llegar hasta las últimas consecuencias tras denuncia

Luego de la señal de auxilio que la intérprete de ‘Hasta mañana’ realizó al concluir su presentación en Zitácuaro, Michoacán, el 16 de febrero en medio de rumores de una denuncia en contra de Cruz Martínez, Alicia Villarreal manifestó que llegaría “hasta las últimas consecuencias” en la búsqueda de justicia por presuntos “actos de violencia”.

“Queremos informar que el pasado 16 de febrero, Alicia Villarreal presentó una denuncia por actos de violencia. Misma que fue ratificada el miércoles 19 de febrero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”, se reveló en el comunicado que difundió el 21 de febrero en Instagram.

Aunque en el documento no se mencionó el nombre de Cruz Martínez sí se especificó que la cantante atravesó por “circunstancias de violencia”, de las que no hablará para no entorpecer el proceso legal que enfrenta.

“Dado que se trata de un proceso legal en curso y con el fin de respetar el debido proceso, Alicia Villarreal no podrá emitir declaraciones hasta que las autoridades correspondientes lo permitan”, explicó su equipo legal.

“Alicia Villarreal reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia, más allá de su caso personal, desea que este momento sea un precedente para que ninguna mujer tenga que vivir una situación similar”, sentenciaron.

Los rumores de un desencuentro entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez comenzaron luego de que el periodista del servicio de noticias N+, Ray Elizalde, diera a conocer mediante su cuenta de X que, presuntamente, la cantante había sido trasladada a un hospital privado luego de una discusión con el intérprete de ‘Mi dulce niña’.