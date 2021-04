Angelina Jolie dice que no ha podido dirigir más películas por su divorcio de Brad Pitt y la crianza de sus hijos

La ganadora del Oscar, Angelina Jolie, dijo que en los últimos años ha sacrificado la dirección por trabajos de actuación debido a s u divorcio con Brad Pitt y el cuidado de sus seis hijos.

“Me encanta dirigir, pero mi situación familiar cambió y eso no hizo posible que yo dirigiera durante unos años”, dijo la actriz y directora a Entertainment Weekly.

Aparte de ser una de las actrices más populares de Hollywood, la ganadora de un Oscar por ‘Girl, Interrupted’, de 2010, también ha dirigido varios filmes, incluyendo ‘In the Land of Blood and Honey’, de 2011, y ‘Unbroken’, de 2014.

Angie, como se le conoce cariñosamente, y Brad, de 57 años, están en proceso de divorcio, aunque ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019.

La última película que la artista de 45 años dirigió, 'First They Killed My Father’, de 2017, fue lanzada poco después de que ella presentó la demanda de divorcio en septiembre de 2016.

Desde entonces, ambos han estado enfrascados en la separación de sus costosos bienes, así como en la custodia de sus cinco hijos menores de edad: Pax, de 17 años; Zahara, de 16; Shiloh, de 14; y los mellizos Knox y Vivienne, de 12. Maddox, el hijo mayor de la expareja conocida como Brangelina, tiene 19.

Debido al ajetreo del divorcio y la crianza de sus seis niños, ha optado por trabajos de actuación en los últimos años para estar más tiempo en casa, dijo.

“Necesitaba tener trabajos cortos y estar más tiempo en casa, así que volví a hacer unos trabajos de actuación. Esa es la mera verdad”, dijo.

Desde el anuncio de su separación, Angie ha aparecido en filmes como ‘Kung-Fu Panda 3’ y ‘Mistress of Evil’, secuela de ‘Maleficent’.

La súper estrella de Hollywood reconoció que “los últimos años han sido muy difíciles” para ella.

“He estado enfocándome en sanar a nuestra familia”, dijo. “Poco a poco está mejorando, como que el hielo se está derritiendo y la sangre está volviendo a fluir en mi cuerpo”.

Poco después de que la actriz pidió el divorcio, se reportó que Brad estaba siendo investigado por abuso infantil luego que Maddox supuestamente intervino en una pelea entre sus padres durante un vuelo al regresar de Europa.

En noviembre de 2016, sin embargo, el Departamento de Niños y Servicios Familiares del Condado de Los Ángeles absolvió al actor de películas arrasadoras como 'Troya' e 'Inglourious Basterds' de las acusaciones.

Aparte de los gastos legales, Angie y Brad también tienen que dividirse los bienes, incluyendo el viñedo y castillo Chateau Miraval, en Correns, Francia, que ambos compraron en 2008 por 67 millones de dólares y en donde se casaron en agosto de 2014.