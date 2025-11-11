¿Angélica Vale o su aún esposo ya tienen nueva pareja?: petición en la demanda de divorcio genera duda
Una solicitud que supuestamente Otto Padrón, ex de la actriz, estaría haciendo ante la Corte causó que surgiera la pregunta de si se encuentra ya en otra relación. Además, se señaló a la presentadora por una alegada situación.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Angélica Vale admitió la mañana de este 10 de noviembre que se encuentra separada de su aún esposo, Otto Padrón, desde hace “ocho meses”.
La semana pasada, el ejecutivo musical interpuso la demanda de divorcio en la Corte Suprema de Los Ángeles, lo que a la actriz, confesó en su programa de radio ‘La Vale Show’, le “tomó por sorpresa”.
Pese a que fueron los abogados del papá de sus hijos los que iniciaron el trámite, ella aseguró que disolver su unión legal es una decisión mutua.
¿Angélica Vale o su todavía marido ya tienen nueva pareja?
Aunque Angélica Vale no ahondó en las razones por las que se terminó su historia de amor con Otto Padrón, sí compartió que su matrimonio ya no funcionó porque “se nos olvidó regar la plantita”.
“Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó”, aseveró la protagonista de telenovelas como ‘Soñadoras’.
La también cantante no desmintió ni confirmó que entre ellos existiera una tercera persona de por medio; sin embargo, una alegada petición del productor de televisión generó la duda de si es así.
La periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, reportó que tuvo acceso a los documentos del proceso para la disolución de la boda civil.
En ellos, señaló, supuestamente Padrón solicita: “Las partes no harán, ni permitirán que otros hagan, comentarios negativos sobre la otra parte ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores”.
Debido a ese requerimiento, que diría “presentes” y no “futuras”, medios de comunicación, como Publimetro Metro, cuestionaron si será que el cubano ya estaría en un nuevo romance.
Hasta el momento, la comediante no ha reaccionado públicamente a estas especulaciones. Previamente, ella prometió que daría entrevistas para hablar de todo ya que “aquí no hay nada que ocultar”.
Angélica Vale seguirá unida a Otto Padrón
En la primera declaración que dio, afectada y llorando, después de que trascendiera su ruptura de Otto Padrón, Angélica Vale dejó claro que desea seguir unida a él por “el bien” de sus retoños, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.
Ella sentenció que ahora no está poniendo “a la mujer primero”, sino a la mamá, por lo que se enfocará en curarse más adelante.