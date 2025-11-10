Angélica Vale

¿Hijos de Angélica Vale ya saben que se divorcia de su papá?: la presentadora lo revela

La presentadora habló de sus retoños, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, luego de que trascendiera que su aún esposo comenzó los trámites para finalizar su matrimonio.

Video Angélica Vale se divorcia: cuántos hijos tuvo con Otto Padrón y qué está pidiendo él

Angélica Vale confirmó esta mañana que se está divorciando de Otto Padrón, tras “ocho meses” separados y ya no vivir juntos.

Durante su programa radiofónico, ‘La Vale Show’, la actriz aseguró que la “tomó por sorpresa” la noticia de que el padre de sus hijos inició los trámites para la disolución de su matrimonio, pues él no le avisó.

De hecho, ella contó que se encontraba cenando al lado del ejecutivo cuando a él le llegó un mensaje en el que le avisaban que ya se había reportado públicamente su ruptura.

¿Hijos de Angélica Vale ya saben del divorcio?

En su mismo testimonio, en medio de lágrimas, Angélica Vale explicó que si no dio a conocer antes que su historia de amor con Otto Padrón acabó fue por sus pequeños, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Sin embargo, ante la filtración de su situación, la presentadora detalló que tuvo que conversar con su primogénita de eso.

“No se los había dicho, insisto, por el bien de mis hijos, porque Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado”, relató.

La protagonista de telenovelas como La Fea Más Bella, que puedes ver aquí en ViX, indicó que, por ahora, no quiere que su niña, de 13 años, entre a las plataformas digitales.

La cantante no especificó si a Daniel, de 11 años, igualmente le platicó de lo que ocurrió o si decidió que él todavía no lo sepa.

Angélica Vale está dispuesta a todo por sus hijos

En esta misma oportunidad, Angélica Vale dejó claro que busca mantenerse en una buena relación con su ex, una vez más, por Angélica Masiel y Daniel.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad, no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”, enunció.

“Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos”, sentenció, aún llorando y visiblemente emocionada.

Ella expuso que está “en el mismo canal” que él “para cuidar” a los menores y que incluso han hecho viajes, los cuatro, este año.

“Es por eso que voy a seguir siempre tratando de que la familia esté unida. Siempre seguir conviviendo con Otto, para que mis hijos puedan pasar esto de la mejor manera”, mencionó.

