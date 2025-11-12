¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió
Luego de que Angélica Vale confirmara su divorcio con Otto Padrón, usuarios revivieron una declaración de la actriz y la interpretaron como un supuesto consejo que habría dado a Cazzu tras su ruptura con Christian Nodal.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón luego de 14 años de matrimonio. En medio de la controversia, usuarios revivieron una declaración de la actriz como un supuesto consejo que habría dado a Cazzu tras su ruptura con Christian Nodal.
¿Qué dijo Angélica Vale?
En agosto, Angélica Vale ofreció una entrevista por motivo de su película ‘Diario, mujer y café’. Ahí, ella reveló lo que pensaba sobre romper una alianza conyugal.
“¡Fuerza! Hay vida después de un divorcio. No pasa nada. Si te dejó por otra, es porque algo tenías que aprender, algo tenía que suceder en tu vida para ser esta persona que eres tú el día de hoy”, dijo a Movie Network en referencia a su personaje, el cual atraviesa por una infidelidad.
Angélica Vale no dio consejo a Cazzu
Esta declaración ha sido atribuida a Angélica Vale como un supuesto consejo a Cazzu, quien en mayo de 2024 se enteró en redes sociales que Christian Nodal había dado por terminada su relación.
En septiembre pasado, la misma actriz de telenovelas habló de las críticas que recibió por apoyar la carrera de Ángela Aguilar cuando apenas era una niña.
“Me siguen funando, que si Ángela, que si Ángela… pero ni es mi hija, ni es mi sobrina", dijo al periodista Carlo Uriel. “Las entrevistas que yo le hice fueron cuando tenía 15 años, apenas empezaba su carrera”, insistió.
“Yo la conocí de niña, ni sabíamos lo que iba a pasar. Pero sí creo que ya lo mejor es callar”, sentenció.