Angélica Vale decía esto sobre el divorcio antes de llegar a él con Otto Padrón: “No pasa nada”

Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

Angélica Vale se encuentra en proceso de terminar su matrimonio civil con Otto Padrón tras más de 14 años casados.

La presentadora confirmó la noticia este 10 de noviembre. En medio de lágrimas, ella compartió que lleva “ocho meses” separada del ejecutivo musical y que concluir su unión fue una decisión mutua.

“Perdón que llore, pero es que es un momento muy difícil para mí. De verdad nunca pensé que […] esto me fuera a pasar”, confesó en su programa de radio ‘La Vale Show’.

¿Qué decía antes Angélica Vale sobre el divorcio?

Recién en agosto, Angélica Vale ofreció una entrevista por motivo de su película ‘Diario, mujer y café’. Ahí, ella reveló lo que pensaba de romper una alianza conyugal.

“¡Fuerza! Hay vida después de un divorcio. No pasa nada. Si te dejó por otra, es porque algo tenías que aprender, algo tenía que suceder en tu vida para ser esta persona que eres tú el día de hoy”, dijo a Movie Network.

Aparentemente, el papel que ella interpreta en la cinta pasa por esa situación dentro de la trama pues sus palabras son un consejo para aquellas que experimentan lo mismo que su personaje.

Quien fuera la protagonista de varias telenovelas juveniles incluso dio un mensaje inspiracional para la audiencia femenina.

“Quiérete, valórate, amate y, como bien dice Fabi, sal a buscar a tus amigas”, indicó la famosa comediante mexicana.

Al momento de esa gira de prensa, Angélica ya no vivía bajo el mismo techo con Otto Padrón; sin embargo, entonces él aún no iniciaba los trámites para finalizar su enlace legal.

De acuerdo con los registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, a los que la periodista Mandy Fridmann tuvo acceso, el empresario comenzó el proceso apenas el 4 de noviembre.

Por su parte, en su primera declaración tras filtrarse la noticia, Vale aseveró que si no hizo pública la ruptura fue por “el bien” de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Angélica Vale se mantiene positiva

Pese a lo que atraviesa, Angélica Vale se demostró positiva este 11 de noviembre, durante su celebración por su cumpleaños número 50.

“La verdad es que estoy muy contenta, estoy empezando un día, como lo dije ayer, una nueva etapa, un nuevo año, con mucho amor”, enunció durante la emisión de su show.