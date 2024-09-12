Angélica Rivera

Angélica Rivera usó lujoso vestido para la boda de su hija, ¿cuántos miles de dólares cuesta?

La actriz impactó con su ‘look’ en el importante día para su hija. Ella utilizó una pieza confeccionada en encaje que enmarcó su estilizada figura. Te decimos en cuántos miles de dólares está valorado.

Por:Dayana Alvino
Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Angélica Rivera se convirtió en la protagonista secundaria de la boda civil de su hija Sofía Castro con el empresario Pablo Bernot, este 7 de septiembre.

La llamada ‘Gaviota’ no solamente prestó su lujosa residencia, en la Ciudad de México, para la realización de la celebración, sino que entregó en el altar a su retoño.

“Quise tener ese detalle con ella y la verdad es que como familia estamos muy contentos”, declaró Sofía al respecto ante El Gordo y La Flaca.

Angélica Rivera se lució en un Óscar de la Renta

Para la importante ocasión, Angélica Rivera lució una pieza del reconocido diseñador Óscar de la Renta, de acuerdo con ¡Hola! México.

Angélica Rivera en la boda de su hija Sofía Castro.
Angélica Rivera en la boda de su hija Sofía Castro.
Imagen Angélica Rivera/Instagram

Según el sitio web de la firma de moda, se trata de una prenda que “sigue los códigos femeninos” del creativo dominicano.

Está confeccionado “íntegramente en encaje de guipur de terciopelo” en color azul marino y tiene flores peonías en su estampado.

“Este vestido de noche, con un escote que deja los hombros al descubierto y una espalda abierta, presenta mangas largas y una falda suavemente acanalada”, puntualizan.

La pieza está actualmente a la venta en la página oficial por un costo de 8,990 dólares (220,900 pesos mexicanos).

Angélica Rivera usó para la boda de su hija Sofía un diseño de Óscar de la Renta.
Angélica Rivera usó para la boda de su hija Sofía un diseño de Óscar de la Renta.
Imagen Óscar de la Renta web site

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Destilando Amor’, que puedes ver aquí en ViX, complementó su ‘look’ con joyería plateada.

Llevó el cabello estilizado en una coleta, gracias al ‘hair stylist’ Jorge Beltrán, y un maquillaje en tonos predominantemente cafés.

Angélica Rivera presumió momentos que vivió en la boda de su hija Sofía Castro.
Angélica Rivera presumió momentos que vivió en la boda de su hija Sofía Castro.
Imagen Angélica Rivera/Instagram

Sofía Castro hace confesión sobre petición a su mamá

Este 12 de septiembre, Sofía Castró compartió algunos de los pormenores de su enlace con Pablo Bernot, entre ellos una decisión que tomó de último momento.

“A la mera hora le dije a él: ‘Amor, quiero que me entregue mi mamá ahorita, como para tener ese detalle con ella’”, contó ante el micrófono de Despierta América.

La intérprete platicó que le pidió a su progenitora, mientras esperaban a que llegara la jueza, que la llevara ante su ahora marido.

“Después de que yo hice mis fotos de boda, me metí al comedor de mi casa (…) y ahí estaba ella conmigo, yo estaba supernerviosa y ya le dije: ‘Má, quiero que me camines tú’. Fue ahí, en ese momento”, recordó.

‘Mich’, como la nombran cariñosamente, adelantó que será del brazo de su papá, José Alberto ‘El Güero’ Castro, que entre a la iglesia en sus nupcias religiosas.

Angélica RiveraSofía CastroPablo BernotModa de CelebridadesBodas de famososFamosos

