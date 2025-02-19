Angélica Rivera

Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein

La actriz respondió tajante a los rumores de romance con el actor Diego Klein, quien es su coprotagonista en la serie 'Con esa Misma Mirada'.


Por:
Elizabeth González.


Angélica Rivera rompió el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein.

A través de un comunicado, ‘La Gaviota’ respondió tajante a la publicación de la revista CARAS de este miércoles 19 de febrero, donde se daría a conocer su supuesta relación con el actor 19 años menor que ella.

“Deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso”, señaló.

“Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo. Con esa misma mirada”, es una serie que me retó y permitió crecer como actriz, pero sobre todo, me está dando la oportunidad de contar una historia profundamente humana que reivindica el papel de la mujer”, aclaró.

Angélica Rivera puntualizó en su misiva que con Diego Klein solo tiene “una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua” por lo que lamentó que se hayan “tergiversado” las cosas.

“Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando la reflexión. La mentira preocupa porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista”, precisó.






“Como mencioné, es una producción que empodera a la mujer, pero que también invita a reflexionar a una sociedad donde la integridad y la honestidad están más carentes que nunca, como lo demuestra esta penosa situación por la que me pronuncio. Estoy convencida de que el verdadero mensaje que hoy debería estar compartiendo no es este, sino el de ser fieles a nuestros principios y sacar lo mejor de la adversidad”, insistió.

La intérprete de 55 años definió la publicación de la revista mexicana como una “calumnia” inadmisible, destacando que su trabajo en la serie ‘Con esa misma mirada’ es precisamente un “mensaje de fidelidad personal y resiliencia”.

A pesar de que Angélica Rivera negó tajante en su comunicado tener una relación sentimental con el actor Diego Klein, la revista CARAS mantuvo su postura, alejando que compartirían "evidencias del caso".

