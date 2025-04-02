Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”

Video ¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video

Angélica Rivera y Diego Klein fueron captados en aparente momento romántico durante un evento público en la Ciudad de México.

Aunque ambos han negado tener una relación más allá de lo profesional, el pasado fin de semana la actriz fue sorprendida en el debut de Diego Klein en la obra de teatro ‘Siete veces adiós’, a la que acudió acompañada de su hija Sofía Castro.

Según imágenes difundidas por ‘Ventaneando’, al término de la función, el actor de telenovelas le habría “mandado besos” a Angélica Rivera, a quien además le habría dedicado en dos ocasiones la frase “te amo”.

"Lo curioso es que al término de la función fue a ella a quien Diego lanzó desde el escenario besos y las frases 'te amo' un par de veces mientras el público aplaudía de pie a todo el elenco", mencionaron.

De acuerdo con el show mexicano, la gran ausente en el debut teatral de Diego Klein habría sido su novia, la actriz Yael Duval, con quien el actor tendría una relación desde hace meses y con quien fue captado en uno de los conciertos de Christian Nodal en la Ciudad de México.

Angélica Rivera y Diego Klein niegan romance

“Deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso. Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo. Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando la reflexión".

Aunque Diego Klein respaldó las palabras de la intérprete en aquel momento, durante una entrevista con el programa Hoy, este 1 de abril, se pronunció nuevamente sobre el tema.