Angélica Rivera

Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance

El flechazo entre los famosos se habría dado durante las grabaciones de la serie ‘Con esa Misma Mirada’, de la que ambos son protagonistas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

A 6 años de su divorcio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera estaría “enamorada” de Diego Klein, actor de telenovelas que es 19 años menor que ella, según reportes de la revista CARAS.

De acuerdo con la publicación mexicana, el flechazo entre la actriz, de 55 años, y el actor, de 36, se habría dado durante las grabaciones de la serie ‘Con esa Misma Mirada’.

PUBLICIDAD

Según refieren algunos testigos a CARAS, “desde que iniciaron las grabaciones, la chispa entre estos dos famosos fue inmediata”.

Más sobre Angélica Rivera

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein
2 mins

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein

Univision Famosos
Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”
2 mins

Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”

Univision Famosos
¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video
0:56

¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video

Univision Famosos
Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella
3:04

Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella

Univision Famosos
Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?
2 mins

Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?

Univision Famosos
¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor
4 mins

¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor

Univision Famosos
Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado
2 mins

Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado

Univision Famosos
Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein
2 mins

Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein

Univision Famosos
Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?
0:58

Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos

“Angélica nunca se presentó en plan de diva, sino que era muy afectiva con Diego y siempre se le veía contenta”, destacan.

Sin embargo, estas mismas fuentes refieren que fue desde que grabaron las escenas románticas y subidas de todo de la serie que, supuestamente, se notó “un cambio obvio en la actitud de los dos”.

“Miraditas y acercamientos. Fuimos muchos los testigos de cómo surgió el amor entre ellos, y ya lo verán en las escenas románticas, ‘echan chispas’”, comentaron.

Diego Klein estaría pendiente de Angélica Rivera aún en la distancia

A pesar de que las grabaciones de ‘Con esa Misma Mirada’ terminaron hace meses, CARAS señala que tanto Angélica Rivera como Diego Klein siguen en contacto, a tal punto de que él “se da sus escapadas a Miami para pasar tiempo con ella”.

“La acompaña a algunos eventos sociales de su círculo íntimo de amistades. La distancia no ha sido un obstáculo para mantener la relación”, destacan.

‘Con esa Misma Mirada’ marca el regreso de Angélica Rivera a los melodramas y su debut en ViX, plataforma de streaming donde será transmitida este 2025.


Relacionados:
Angélica RiveraFamosos enamoradosPremio Lo NuestroFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD