Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance

Video Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

A 6 años de su divorcio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera estaría “enamorada” de Diego Klein, actor de telenovelas que es 19 años menor que ella, según reportes de la revista CARAS.

De acuerdo con la publicación mexicana, el flechazo entre la actriz, de 55 años, y el actor, de 36, se habría dado durante las grabaciones de la serie ‘Con esa Misma Mirada’.

Según refieren algunos testigos a CARAS, “desde que iniciaron las grabaciones, la chispa entre estos dos famosos fue inmediata”.

“Angélica nunca se presentó en plan de diva, sino que era muy afectiva con Diego y siempre se le veía contenta”, destacan.

Sin embargo, estas mismas fuentes refieren que fue desde que grabaron las escenas románticas y subidas de todo de la serie que, supuestamente, se notó “un cambio obvio en la actitud de los dos”.

“Miraditas y acercamientos. Fuimos muchos los testigos de cómo surgió el amor entre ellos, y ya lo verán en las escenas románticas, ‘echan chispas’”, comentaron.

Diego Klein estaría pendiente de Angélica Rivera aún en la distancia

A pesar de que las grabaciones de ‘Con esa Misma Mirada’ terminaron hace meses, CARAS señala que tanto Angélica Rivera como Diego Klein siguen en contacto, a tal punto de que él “se da sus escapadas a Miami para pasar tiempo con ella”.

“La acompaña a algunos eventos sociales de su círculo íntimo de amistades. La distancia no ha sido un obstáculo para mantener la relación”, destacan.

‘Con esa Misma Mirada’ marca el regreso de Angélica Rivera a los melodramas y su debut en ViX, plataforma de streaming donde será transmitida este 2025.