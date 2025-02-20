¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor

Hace unos meses se informó el regreso de Angélica Rivera a la actuación con la serie-telenovela ‘Con esa misma mirada’, una producción que estará disponible en ViX en marzo de 2025.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, la revista CARAS dio a conocer que el romance de esta serie habría traspasado la pantalla, pues de acuerdo con el medio de comunicación ‘La Gaviota’ tendría una relación con Diego Klein, su coprotagoniza y quien es 19 años menor que ella.

No obstante, fue la propia Angélica Rivera quien se pronunció de manera pública sobre el tema y aclaró la controversia a través de un comunicado en sus redes sociales.

Angélica Rivera y Diego Klein Imagen The Grosby Group/ Mezcalent

¿Quién es Diego Klein, el supuesto nuevo galán de Angélica Rivera?

Diego Klein es un actor mexicano de 36 años, conocido principalmente por su trabajo en cine, teatro y televisión. Es hijo de la pintora Ivonne Klein y del escritor Armando Franco, por lo que lleva el gen artístico en las venas.

Él estudió Actuación en España, en la Escuela de Teatro Cristina Rota entre 2013 y 2016, aunque en un principio había iniciado sus estudios en Filosofía en México, los cuales dejó de lado para seguir su verdadera vocación.

En España participó en proyectos como ‘Velvet colección’ y ‘Centro médico’, y luego regresó a México en 2019. A partir de entonces ha formado parte del elenco de diferentes telenovelas, como ‘Los ricos también lloran’ o ‘Mi secreto’, la cual protagonizó junto a la actriz Macarena García.

También ha participado en películas y series, entre las que se encuentran ‘¡Qué despadre!’, ‘El elixir del amor’, ‘Mala fortuna’ y próximamente estrenará ‘Loco por ella’.

En una entrevista con la revista CARAS en diciembre de 2024, Diego Klein compartió algunos de sus sueños y aspiraciones. "Mi sueño es triunfar en el cine, tener una familia muy bonita y seguir jugando tenis, que es una de mis grandes pasiones", confesó.

Diego Klein Imagen Mezcalent

¿Quiénes han sido las novias de Diego Klein?



En cuanto a su vida personal, antes de haber sido relacionado con Angélica Rivera Diego ya había salido con famosas actrices.

Tuvo una relación con Paly Duval, la hija de la actriz y comediante mexicana Consuelo Duval, pero terminaron en enero de 2024:

"Nos dimos un tiempo. Cada uno está por su lado, pero es una niña maravillosa. Con un talento impresionante. Incluso vamos a estar en la misma novela. De repente se pueden separar los caminos, pero seguimos unidos en otras cosas".



Después se le vinculó sentimentalmente con la actriz Minnie West, con quien coprotagonizó la película ‘Loco por ella’, y más recientemente salió a la luz que estaría saliendo con la ex primera dama Angélica Rivera.

Angélica Rivera niega romance con Diego Klein



Luego de que los rumores de un nuevo romance salieran a la luz, Angélica Rivera publicó un comunicado en sus redes sociales para hablar sobre el tema.

Para empezar, la actriz negó rotundamente este presunto romance con Diego Klein: “Deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso”.

Además, aclaró que la relación que la une con el actor de 36 años es meramente profesional:

"Con Diego tengo una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua, por lo que lamentó que se tergiverse lo que debería ser una celebración de la creatividad, de la producción televisiva de alta calidad y, sobre todo, del poder femenino".



Angélica Rivera también aprovechó el espacio para reflexionar sobre lo preocupante que le resultan este tipo de “calumnias” y así lo hizo saber a través de su publicación:

"Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando la reflexión. La mentira preocupa porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista".

Comunicado de Angélica Rivera respecto a su supuesta relación con Diego Klein Imagen @angelicariverahoficial en Instagram



Rivera finalizó su comunicado con una reflexión relativa a ‘Con esa mirada’, serie en la que trabajó al lado de Diego Klein:

"Por otro lado esta calumnia es inadmisible, y no tendría que haber sucedido; pero de alguna manera abre el diálogo para reflexionar la esencia de una serie tan espectacular como es 'Con esa misma mirada'. Como mencioné, es una producción que empodera a la mujer, pero que también invita a reflexionar a una sociedad donde la integridad y la honestidad están más carentes que nunca, como lo demuestra esta penosa situación por la que me pronuncio".

No obstante, después de las declaraciones de Angélica Rivera la revista CARAS lanzó un comunicado, en el que asegura que próximamente revelarán las evidencias que respalden desta supuesta relación entre 'La Gaviota' y Diego Klein.