Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron: Angélica Rivera entregó a su hija en el altar
Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron en una boda civil la tarde de este 7 de septiembre. Angélica Rivera caminó de la mano junto a su hija y la entregó en el altar.
Sofía Castro y Pablo Bernot se convirtieron en marido y mujer este sábado 7 de septiembre en una boda civil rodeada de completo hermetismo.
Angélica Rivera externó su emoción en redes sociales al compartir un par de imágenes de los recién casados. En la primera aparece abrazando a su primogénita, mientras la segunda es una imagen de ambas familias.
Las fotografías van acompañadas de un amoroso mensaje para la pareja: "Mich, gracias por ser una hija maravillosa. ¡Estoy segura que serás una esposa y madre ejemplar! Felicidades a los dos. Los amo".
En la fotografía grupal aparecen Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea, padres de Pablo, mientras del otro lado Angélica Rivera sonríe junto a su exesposo José Alberto Castro, los progenitores de Sofía.
Los detalles de la boda
Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron en un recinto aún desconocido en la Ciudad de México.
Fue Angélica Rivera quien caminó junto a su hija de la mano y se la entregó a Pablo para la ceremonia civil, a la cual tuvo acceso Quién en exclusiva.
En las imágenes de la revista se aprecia cuando la jueza les indica a los novios que firmen el acta de matrimonio.
Sofía Castro se casó con un vestido largo strapples, mientras que Pablo usó un traje rosa ópalo con camisa blanca.
El emotivo discurso de Sofía Castro a su esposo
Tras convertirse en marido y mujer y darse un beso, Sofía le dedicó unas emotivas palabras a Pablo.
"Mi amor, quién iba a decir que después de conocernos en noviembre de 2012 y de muchas idas y venidas íbamos a estar hoy aquí. Por fin llegó el día que estábamos esperando con mucha emoción y que yo he esperado toda mi vida", inició en su mensaje.
"No ha sido fácil, pero juntos hemos aprendido a entendernos, comunicarnos, reír, llorar, pelearnos, reconciliarnos, aguantar la distancia, a apoyarnos en momentos buenos y no tan buenos".
"Estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa de mi vida contigo y yo te prometo ser tu lugar seguro, caminar a tu lado, escucharte y comprenderte, contarte todos mis miedos y mis éxitos. Prometo abrazarte cuando tengas un mal día y recordarte que puedes con todo. Ya no estás solo porque me tienes a mí", es parte de lo que la actriz le dijo a su ahora esposo.