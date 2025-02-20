Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado

Video Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Al parecer, han sido unos días caóticos para Angélica Rivera. El día de ayer, 19 de febrero de 2025, salió a la luz que la ex primera dama estaría estrenando romance con el actor Diego Klein, con quien coprotagonizó la serie de ViX ‘Con esa Misma Mirada’

Ese mismo día la actriz negó este supuesto amorío a través de un comunicado en sus redes sociales, y hoy, 20 de febrero de 2025, vuelve a dar de qué hablar, pues se reportó que ‘La Gaviota’ fue víctima de robo en su hogar.

Robo en casa de Angélica Rivera: esto se habrían llevado

Fue el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X(@c4jimenez), quien dio a conocer los detalles que habrían rodeado el robo en la casa de Angélica Rivera.

De acuerdo con su información, un empleado de la ex primera dama de México, Oman N, fue sorprendido robando tres botellas de vino de la prestigiosa marca Vega Sicilia en la casa de Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El periodista informó que el robo fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero habrían dejado ir al acusado.

Hasta el momento, Angélica Rivera no se ha pronunciado de manera pública sobre este suceso.

Robo a Angélica Rivera en su casa Imagen @c4jimenez en X

¿Cuánto cuestan los vinos que habrían robado de la casa de Angélica Rivera?



Los vinos que habrían sido robados de la casa Angélica Rivera son de la bodega Vega Sicilia, una de las marcas más reconocidas y exclusivas de vino en el mundo.

Tan solo en 2024 Vega Sicilia se consolidó como el vino más poderoso a nivel mundial, de acuerdo con el ranking ‘Power 100’ de Lix-ex, una clasificación prestigiosa de vinos finos.

Los vinos de la bodega Vega Sicilia son unos de los más prestigiosos, y son conocidos por su elegancia, complejidad y capacidad de envejecimiento.

El precio medio de las botellas Vega Sicilia es de 130 euros, lo equivalente a alrededor de 136 dólares. Sin embargo, la marca cuenta con botellas de mayor valor, como la botella de vino tinto Vega Sicilia ‘Único Reserva Especial’ de la región de Ribera del Duero, la cual está en un costo aproximado de 506 euros (530 dólares), de acuerdo con el sitio web Vinissimus.

Los precios de estas botellas pueden aumentar dependiendo del tipo de vino, siendo una de las más caras una edición de Vega Sicilia Único de 1968, la cual puede alcanzar un precio de más de cinco mil euros (alrededor de 5 mil 500 dólares).

Hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre el tipo de botellas Vega Sicilia que habrían sido robadas del domicilio de Angélica Rivera, pero podría tratarse de vinos sumamente costosos.