Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein

Video Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Paulina Peña Nieto, hija del expresidente de México Enrique Peña Nieto, salió en defensa de su exmadrastra, Angélica Rivera, respecto a los rumores que apuntaban a que la actriz mantenía un romance con el actor Diego Klein, con quien protagonizó Con Esa Misma Mirada, serie que puedes ver en ViX.

La hija del político, de 29 años, dijo desconocer sobre la vida amorosa de 'La Gaviota', sin embargo, no cree que la presunta relación sea real.

"La gente habla por hablar, o sea, la verdad es que no es como que le vaya a preguntar si es verdad o no, pero yo sé que no, la gente hace muchos chismes, ya no saben ni qué inventar, o sea, solo porque hizo una novela con él y regresó al estrellato les encanta armar ese chisme, pero no", dijo en entrevista exclusiva con Despierta América.

Hija de Peña Nieto desea una pareja para 'La Gaviota'

"¿Te gustaría verla enamorada?", le preguntó de manera directa la reportera de Despierta América luego de que Paulina opinara sobre los rumores que vinculan a Angélica con Diego Klein.

"Claro, por supuesto, me encantaría que ella encontrara el amor otra vez, que fuera una mujer plena en ese sentido y seguro va a conocer a alguien como lo hará mi papá y me daría muchísimo gusto por ambos", señaló sin dar detalles sobre la vida sentimental de su padre.

Sobre el regreso de la actriz a la pantalla chica se dijo contenta, pues sabe que la actuación es su pasión.

"¡Ay me encanta!, estoy muy feliz por ella, yo sé que es su pasión y es una gran actriz, me da mucho gusto que haya regresado a lo que más le hace feliz", sentenció en la entrevista transmitida el 7 de mayo.

La relación de Angélica Rivera y los hijos de Peña Nieto

Cuando Angélica Rivera se casó con Enrique Peña Nieto en 2010, se convirtió en madrastra de Paulina y sus hermanos, Alejandro y Nicole.

En 2024, Paulina mencionó en El Gordo y La Flaca que la actriz fue recibida con "cariño" y que se integró bien a la familia, actuando "más como una amiga" que como una madre, lo que ayudó a mantener la armonía del hogar.

Después del divorcio de Angélica y Enrique en 2019, la relación entre los hijos del expresidente y Rivera se ha mantenido cordial, aunque no tan cercana como antes.